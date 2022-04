Scegli una gabbia per sapere qual è il tuo vero desiderio più segreto

By

Con il test della gabbia riusciremo a capire qual è il tuo desiderio più… segreto. Talmente segreto che forse neanche tu sai quale sia! Pensi di essere pronta a scoprirlo?

Il cuore ha ragioni che la ragione non conosce non è solo un detto: ha anche una gran parte di verità di cui, spesso, ci siamo trovati a dover fare le spese!

Oggi, quindi, abbiamo pensato di proporti un test della personalità decisamente particolare.

Abbiamo deciso di trovare un modo per “scrutare” nel profondo del tuo cuore e di rivelarti un segreto che, forse, neanche tu conosci tanto bene.

Sei pronta a scoprire qual è uno dei tuoi veri desideri che tieni nascosto in una gabbia?

Test della gabbia: dicci quale scegli e scopri un tuo desiderio segreto

Ehi, non fare quella faccia. Questa non è una puntata di quelle speciali di Gossip Girl, quando i segreti di tutto l’Upper East Side venivano esposti online.

Il risultato di questo test della personalità rimarrà solo tra te e noi!

Il test della gabbia ti vuole far scegliere uno tra queste quattro gabbie che trovi rappresentate qui sopra.

Non pensarci troppo: scegli solo quella che ti piace o che ti attira di più, poco importa quale sia il motivo!

In cambio noi sveleremo un tuo desiderio segreto: talmente segreto che, forse, fino ad ora hai deciso di ignorarlo!

Che ne dici, ti va di giocare con noi?

gabbia uno : il tuo desiderio più grande è quello della conoscenza. Di tutte le gabbie messe a disposizione da questo test, infatti, tu hai scelto quella aperta e, se guardi bene, anche con alcuni uccelli che si sono appena liberata. Per te, più che guardare ed essere guardata, è importante poter vedere ma vedere veramente! Hai una gran sete di conoscenza e questo, spesso, si riflette anche nei tuoi rapporti. Tu chiedi, domandi e pretendi onestà e trasparenza assoluta ma, spesso, non sai come farlo e ti ritrovi a dover usare dei “mezzucci” per ottenere quello che vuoi. Sapere sempre tutto, però, è spesso una maledizione: ci hai mai pensato?

Non sempre eh, e neanche tutti i giorni: il test della gabbia, però, ci dice che brami particolarmente la pace e la calma che sai possono arrivarti solo quando sei da sola con i tuoi pensieri ed i tuoi spazi. Per questo hai scelto la gabbia con l’uccello… beh, in fabbia!

Forse sei al centro di tante situazioni e rapporti e, proprio per questo, non hai mai un momento pe te. Probabilmente è difficile anche per te ammetterlo ma, visto che questo è il tuo desiderio, noi ti consiglieremmo di seguirlo e di prenderti una pausa una volta ogni tanto!

Il tuo desiderio tu lo tieni ben nascosto perché non vuoi mai ammetterti di esserti sbagliata dopo aver “scelto” di getto. Volere la passione non è un crimine ma perdersi dietro persone che valgono poco rispetto a te sì! Forse è per questo che sei anche nella classifica dei segni zodiacali che non ascoltano veramente mai ?

Ehi, noi lo sappiamo che tu non sei una persona superficiale: sei tu che hai “paura” di esternare questo tuo desiderio!

Vorresti tantissimo trovarti sotto l’occhio dei riflettori ma hai paura che passeresti per una persona poco profonda se vivessi liberamente come vuoi.

Per questo cerchi di vestirti modestamente, di non dare nell’occhio e di evitare di essere “particolare” come sei veramente. Il tuo vero desiderio, però, è di poter brillare! Il nostro test delle migliori caratteristiche potrebbe aiutarti ad individuare le tue e ad uscire allo scoperto senza vergogna.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.