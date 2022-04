Non importa se gli dai un buon consiglio: questi segni non ascoltano mai

I segni zodiacali che non ascoltano mai sono veramente terribili: ti chiedono sempre aiuto ma, poi, fanno di testa loro ogni volta. Possono farti veramente impazzire!

Dai, dicci la verità: ti è bastato leggere di persone che “non ascoltano” per pensare subito a quella tua amica che si lascia e si rimette con il fidanzato ogni settimana.

Il venerdì sera ti piange sulla spalla, impedendoti di uscire perché devi consolarla a casa. Il sabato è con te in discoteca, pronta a scatenarsi. La domenica, al brunch, programmate una vacanza solo per ragazze in Grecia e fate piani per vedervi nel pomeriggio per fare shopping.

Dopo pranzo inizia a non rispondere ai messaggi e a sera ti arriva la conferma: non ha ascoltato nessuno dei tuoi consigli o dei tuoi imput ed è appena tornata con l’ex.

Sigh: ma a te, chi te lo fa fare?

I segni zodiacali che non ascoltano mai: scopri chi c’è nella classifica di oggi

Quante volte ti è capitato di avere a che fare con persone che, poco importa di che cosa si stia parlando, semplicemente non ti ascoltano?

Magari si tratta del tuo capo, di un tuo collega oppure di un amico particolarmente testardo.

Una cosa sola è sicura: mentre tu cerchi in tutte le maniere di far passare un poco di buon senso, per loro è importante solo… non ascoltarti!

Fingono di farlo e, nel frattempo, hanno già deciso come comportarsi.

Oggi abbiamo pensato, quindi, di proposti la classifica dei segni zodiacali che non ascoltano mai. Chissà che non troverai tra loro amici, parenti o fidanzati con i quali potrai smettere di sprecare il tuo fiato!

Capricorno: quinto posto

I nati sotto il segno del Capricorno sono persone spesso convinte di avere veramente la verità in tasca.

Non si mettono mai in discussione e, anche se vi chiedono consiglio, sotto sotto hanno già deciso che cosa vogliono fare.

Per i Capricorno ascoltare gli altri è spesso una perdita di tempo: perché sentire il parere altrui quando gli unici a sapere veramente come stanno le cose sono i Capricorno stessi?

Dobbiamo spezzare una lancia in loro favore, però: i Capricorno sono anche in grado di ammettere di aver sbagliato a non ascoltarvi (qualche volta).

Gemelli: quarto posto

Ascoltare? E chi? Perché?

I nati sotto il segno dei Gemelli sono dei famosissimi attuatori delle cosiddette “orecchie da mercante“. Ascoltano quando vogliono ascoltare o quando vogliono farvi credere che il vostro parere conti qualcosa e poi quando agiscono… si scordano tutto!

I Gemelli sono persone particolarmente creative, libere e prive di regole: fanno quello che vogliono quando vogliono e non ascoltano di certo i vostri consigli!

Avere a che fare con un Gemelli può essere veramente stancante quindi vi invitiamo a trattarli veramente con le pinze (e a non sprecare troppi suggerimenti con loro).

Aquario: terzo posto

C’è forse qualcuno al mondo più convinto degli Aquario di avere sempre ragione? Ci piacerebbe conoscerlo visto che gli Aquario sono persone praticamente impossibili da far ragionare.

Per un Aquario non c’è consiglio che tenga: nessuno è in grado di aiutarli se non loro stessi!

Gli Aquario sono fatti così: non ascoltano perché non avete proprio idea di che cosa abbiano bisogno! (O, almeno, questo è quello che credono loro).

Anche gli Aquario, però, sono capaci di rendersi conto di quando sbagliano e spesso tornano indietro con la coda tra le gambe. I vostri consigli, però, non li ascolteranno comunque!

Leone: secondo posto

Che i nati sotto il segno del Leone siano persone particolarmente arroganti e convinte di essere sempre dalla parte della ragione ormai lo abbiamo appurato.

Ehi, cari Leone, non prendetevela: volete sempre stare sotto la luce dei riflettori? Qualche lato negativo c’è e, in questo caso, è quello che ha a che vedere con i vostri difetti. Sono sotto gli occhi di tutti!

I Leone sono persone particolarmente convinte di essere sempre nel giusto e di non poter sbagliare mai.

Per questo motivo sono al secondo posto della nostra classifica dei segni zodiacali che non ascoltano: deve ancora nascere la persona che riuscirà a farsi ascoltare dai Leone!

Cari Leone, sappiamo bene che considerate praticamente un’offesa dovervi abbassare ad accogliere il consiglio di un amico ma non pensate che gli amici sono proprio lì per… darvi una mano?

Ariete: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che non ascoltano mai

I segni zodiacali più empatici dello zodiaco farebbero meglio a tenersi lontani dagli Ariete. I nati sotto questo segno, infatti, sono al primo posto nella nostra classifica dei segni zodiacali che non ascoltano mai!

Gli Ariete sono il classico esempio di cui parlavamo all’inizio di questo articolo. Vi chiedono consiglio e vogliono stare sempre con voi… fino a quando la ruota non gira e possono tornare a fare quello che vogliono!

Ehi, cari Ariete, non arrabbiatevi: abbiate almeno l’onestà di riconoscere che vi comportate così!

Per gli Ariete non ascoltare gli altri è un fatto che non ha a che vedere con il rispetto. Sono semplicemente persone che tendono ad ascoltare solo sé stesse, ignorando gli altri.

Certo, a questo punto c’è da sperare che non siate anche nella classifica dei segni zodiacali che si impuntano sempre, altrimenti ne vedremo veramente delle belle!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.