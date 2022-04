La verità su Meghan: ecco cosa voleva l’attrice fin dal primo appuntamento

Dopo il primo appuntamento con Harry, Meghan Markle aveva già le idee fin troppo chiare: le dichiarazioni contro di lei non lasciano scampo.

Quando Meghan Markle ha incontrato “per puro caso” il Principe Harry la sua vita è cambiata in maniera drastica.

Nel corso degli ultimi cinque anni l’idea che Meghan Markle fosse un’arrivista e che avesse fatto letteralmente di tutto per “incastrare” il Principe Harry era stata tirata in ballo più di una volta.

Si è sempre trattato però di classiche “chiacchiere da salotto”, condivise principalmente da coloro che non avevano una buona opinione dell’attrice.

Oggi però a schierarsi “contro” Meghan Markle arriva il il libro di una giornalista molto famosa, che per anni ha raccolto e organizzato informazioni sulla Famiglia Reale e le sue dinamiche interne.

In questo nuovo resoconto l’attrice americana non fa assolutamente una bella figura. Tutte le malignità raccontate sul suo conto avevano quindi un fondamento oggettivo?

“Dal primo appuntamento Meghan penso di aver risolto tutti i suoi problemi”

Quando Meghan incontrò Harry per la prima volta aveva lavorato come attrice in una singola serie televisiva, andata avanti per diversi anni. La serie è intitolata Suits e si incentra sulla vita di un gruppo di avvocati.

Nella serie Meghan impersonava il personaggio di Rachel e ha sostenuto questo ruolo per ben otto anni.

Nonostante questo Meghan all’età di 37 anni non aveva ancora “sfondato” nel mondo di Hollywood.

Tutti coloro che conoscono bene l’attrice e hanno avuto modo di lavorare con lei hanno sempre affermato che Meghan Markle è una donna molto decisa, che sa come ottenere quello che vuole. Ciò che vuole più di ogni altra cosa, però, è il successo e la fama.

Secondo Tina Brown, giornalista che ha lavorato per testate molto famose come Vanity Fair, Tatle e The NewYorker, dopo aver incontrato il Principe Harry, “Meghan pensò di aver trovato la soluzione a tutti i suoi problemi”.

Harry non era solo un uomo gentile, colto ed estremamente sensibile. Era anche una persona estremamente famosa ed estremamente amata dall’opinione pubblica. Legato indissolubilmente alla tragica storia della Principessa Diana, Harry brillava di luce propria ma anche (forse soprattutto) di luce riflessa.

Secondo la giornalista in quel periodo della sua vita Meghan era alla disperata ricerca di validazione. Voleva cioè raggiungere il livello successivo della notorietà, elevandosi al di sopra dello standard “da serie B” nel quale era rimasta relegata per tutta la propria carriera.

Nel suo nuovo libro “Dentro la Casata Windsor – La Verità e il Tumulto”, la signora Brown afferma che il giorno dopo il suo primo incontro con Harry, Meghan si confidò con una sua amica come se il rapporto con Harry fosse un “ingaggio molto interessante” proposto dal suo agente.

In pratica Meghan guardava già alla relazione con Harry come a una preziosa opportunità per fare carriera, non come alla possibilità di aver incontrato l’uomo della sua vita.

Secondo indiscrezioni che sono trapelate già diversi anni fa, inoltre, Meghan indossava lo stesso profumo di Lady Diana nel corso di quell’appuntamento. Successivamente ha anche fatto di tutto per assomigliare il più possibile a Lady D, addirittura arrivando a indossare un “costume” da Lady Diana in occasione di una delle sue ultime apparizioni pubbliche.

Si ha quindi chiaramente l’impressione che Meghan abbia tentato di far “rivivere” Diana per provocare in Harry un senso di amore immediato, attaccamento e desiderio di protezione.

Meghan ha anche manifestato, esattamente come Diana, una certa sofferenza nei rapporti con la stampa e anche pensieri suicidi a causa del comportamento freddo, distaccato e poco accogliente della Famiglia Reale nei suoi confronti.

Sono molti gli indizi che portano a pensare che Meghan, in qualità di attrice navigata, abbia deciso di ricalcare passo dopo passo la vita di Diana, per ottenere da Harry l’amore incondizionato ed eterno che il Principe prova per sua madre. Sarà vero?

