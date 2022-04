Elisa Maino insegna come vestirsi di fiori in modo giovane e fresco. Prova!

La giovanissima Elisa Mainò è famosa bei social sin da quando aveva quattordici anni. Da Rovereto a Malibù il passo non è stato breve ma meritato sì. Vediamo il suo outfit floreale.

I fiori ben definiti sugli abiti sono un dolce ricordo della scorsa primavera – estate che si può comunque indossare quando si è nel mood “romantiche”. La nuova tendenza 2022 sono le macchie di colore che accennano la flora in tutti i colori (soprattutto quelli del sole) ed anche sugli accessori, come ci mostra l’influencer Elisa Maino nel suo penultimo post Instagram.

Top, camicia e pantalone, non manca nulla nel completo su base bianca con fiori gialli della sorridente Elisa. Scopriamo come copiarla!

Ricopriti di fiori con questi look femminili

Sembra dipinto ad acquerello il top con maniche corte ed incrocio sul davanti di Liu Jo. Tonalità fredde quali il viola ed il blu sono attenuate dal verde intenso.

Si trova in vendita su Zalando a 129 euro.

Per le più rock va considerata la blusa a fiori von fiocco e maniche lunghe con polsini segnati di River Island. A soli 37 euro, ha i bottoni con perle lucide ed una lunghezza che permette di rimborsarla anche in jeans a vita bassa.

I pantaloni verde acqua a fiori chiari di Motivi (scontati a 99,90 euro) cadono a campana e sono molto morbidi ma non bisogna farsi ingannare. Se si hanno fastidiosi chili di troppo e si sta facendo la prova costume sul divano con i biscotti allora meglio evitarli. Sono perfetti invece per chi è slanciata.

Il vestito da giorno lungo avvolgente con stampa a fiori corallo di Hope & Ivy (117,99 su Asos) ha uno scollo a V non troppo profondo, maniche a tre quarti, una balza sul lato sinistro della gonna ed uno spacco discreto su quello destro. È l’ideale se siete invitate ad un matrimonio. Il sandalo, visti i colori di pesca, va rigorosamente chiaro.

E, dopo aver parlato dello stile di un’altra influencer italiana, Cristina Musacchio, a Los Angeles per lo stesso festival, abbiamo completato il Made in Italy super colorato per questa edizione. Ovviamente si prosegue con atti consigli, vip e non, perché bisogna ricordarsi che le star siamo noi!

Silvia Zanchi