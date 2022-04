Amici 21, la decisione dei giudici lascia tutti di stucco: non doveva andare così

Ad Amici 21 la decisione della giuria non ha ha convinto i telespettatori che sul web hanno lanciato la loro protesta.

Amici 21 sabato tornerà sul piccolo schermo degli italiani per un nuovo appuntamento, ma i telespettatori devono ancora riprendersi da quella precedentemente andata in onda.

La scorsa puntata, infatti, ha visto l’eliminazione del cantante LDA, uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione che ha iniziato il suo percorso fin dal debutto del programma a settembre. La decisione dei giudici ha stupito in primis i concorrenti ma poi anche gli utenti della rete. Così abbiamo deciso di lanciare un sondaggio attraverso i nostri canali social chiedendo ai lettori di esprimere la loro preferenza in merito al ballottaggio passato.

La giuria (composta da Stefano De Martino, Stash dei The Kolors e il Principe Emanuele Filiberto) ha deciso di mandare a casa il cantante e di salvare il ballerino Nunzio, ma loro avrebbero reagito nello stesso modo? Vediamo insieme chi avrebbero eliminato i nostri lettori durante lo scorso appuntamento di Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5.

Sondaggio Amici 21: Lda o Nunzio? Il pubblico della rete non ha dubbi

Prima di rivelarvi il risultato ottenuto attraverso questo sondaggio, di cui in fondo a questo articolo trovate tutte le relative percentuali di voto ricevute, ci sono alcune importanti precisazioni da fare. La prima è che questa nostra domanda nasce per comprendere i gusti e le passioni dei nostri lettori e non vuole in alcun modo influenzare il loro parere.

Il risultato è stato ottenuto attraverso una media di voti ricevuti, in quanto gli utenti della rete hanno avuto modo di esprimere la loro preferenza tra LDA e Nunzio, i due concorrenti che sono arrivati al ballottaggio finale e per cui la giuria di Amici di Maria De Filippi, da cui sono nate alcune delle voci più belle del panorama italiano, ha scelto di mandare l’allievo di Raimondo Todaro e non quello di Rudy Zerbi.

Dai voti che abbiamo ricevuti, gli utenti della rete avrebbero preferito far proseguire il figlio di Gigi D’Alessiocon il suo percorso all’interno del serale. Tant’è che in rete, sui vari social, non sono mancati i vari commenti in cui si chiedeva a gran voce il ritorno del televoto per decidere chi eliminare e chi no all’interno della trasmissione in quanto il giudizio espresso da Stefano De Martino, Stash dei The Kolors e quello del principe Emanuele Filiberto non rispecchiano quelli di chi guarda il programma con attenzione da casa, seguendo passo dopo passo il percorso di questi giovani aspiranti artisti.

Il pubblico di Amici 21 ha stroncato la giuria di Maria De Filippi in quanto avrebbero eliminato Nunzio dalla trasmissione, premiando il percorso fatto da Lda durante il corso di questi mesi nella scuola più famosa d’Italia.