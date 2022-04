Test delle Navi | Cosa tenti di nascondere oggi alle altre persone?

By

Con il test delle navi cercheremo di capire cosa tendi maggiormente a nascondere agli altri in questo momento della tua vita.

In ogni periodo della vita una persona ha una parte di sé che tende a manifestare meno, a tenere molto privata. Si tratta nella maggior parte dei casi dei sogni, dei desideri e degli obiettivi a cui teniamo di più.

A volte però è particolarmente difficile rendersi conto di cos’è davvero importante per noi, così importante da non poter essere rivelato a nessuno.

Per poterlo scoprire è necessario entrare in comunicazione con l’inconscio dandogli la possibilità di esprimersi in maniera indiretta ma abbastanza chiara da poter interpretare le sue “risposte”.

Test delle Navi

Per eseguire questo test dovrai soltanto osservare le quattro rappresentazioni di navi a vela che ti proponiamo e scegliere quella che ti attira di più, quella che cioè ti comunica un maggiore sentimento di piacere e di affinità.

1 – Nave nella tempesta

Una tempesta marina è molto temuta dai marinai ma anche da coloro che abitano lungo le coste. Se è davvero intensa porta grandi danni, sconvolgimenti e problemi.

In casi estremi può anche togliere la vita, soprattutto quando giunge all’improvviso e non è stato possibile prevederla.

Per questi motivi potrebbe sembrare molto strano pensare a una tempesta come a un desiderio o a un obiettivo che si custodisca nel profondo del proprio cuore. Non bisogna fermarsi però alle semplici apparenze.

A livello simbolico una tempesta può rappresentare un completo stravolgimento della situazione attuale, oppure una grande e sconvolgente passione che renda la vita quotidiana più interessante e più coinvolgente.

Se hai scelto questa nave significa che, anche se non vuoi rivelarlo a nessuno, il tuo desiderio più profondo è un totale e sconvolgente cambiamento, che sia in grado di cambiare profondamente la tua vita da ogni punto di vista.

2 – Nave al tramonto

La rappresentazione di questa nave al tramonto trasmette una sensazione di serenità e pace. Anche se le vele sono gonfie è chiaro che la nave procede lentamente perché il mare è calmo.

Il tramonto è un momento di profondissima quiete in cui è possibile ripensare alle esperienze passate, fare bilanci ma anche recuperare le forze e pensare al futuro.

Se hai scelto questa nave significa che il tuo attuale desiderio più profondo è trovare un momento di quiete nella tua vita in cui poter ricaricare le batterie. Forse sei molto stanca, forse hai dovuto affrontare grandi difficoltà nell’ultimo periodo: anche se non ti piace ammetterlo le tue forze sono limitate, è il momento di tirare il freno!

3 – Nave in mare aperto

Una nave che solca il mare aperto con le vele spiegate è per eccellenza il simbolo dell’avventura. Navigare verso l’orizzonte, esplorare rotte e terre sconosciute, scoprire luoghi e usanze differenti sono ciò che da secoli appassiona gli uomini di tutto il mondo.

Se hai scelto questa nave significa che ti senti pronta per una nuova, grande avventura. Ti senti nel pieno delle tue forze, sei certa che in questo momento della tua vita possiedi tutti i mezzi necessari a ottenere ciò che vuoi.

Che sia un nuovo posto di lavoro, uno stipendi più alto, un lungo viaggio intorno al mondo o qualsiasi altra cosa, ciò che desideri di più è lanciarti verso qualcosa che non hai mai fatto prima. Chi ti trattiene?

4 – Coppia di barche

Le barche di piccole dimensioni difficilmente affrontano lunghi viaggi in mare aperto, lontano dalle cose e dalle rotte più conosciute. Si spostano anzi solo in zone sicure e fanno sempre in modo da mantenere contatti stabili con le altre navi o con la terraferma. In alternativa, barche di piccole dimensioni navigano insieme.

Se hai scelto questa immagine significa che nel profondo del tuo cuore desideri trovare qualcuno con cui condividere la tua vita, sia in senso più ampio e sentimentale sia in senso più materiale.

Forse desideri semplicemente un collega di lavoro con cui andare d’accordo, un amico che ti sostenga nel momento del bisogno oppure un grande amore che possa accompagnarti per i prossimi anni. Non disperare. Prima o poi la persona giusta arriverà.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.