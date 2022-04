Cosa pensano gli altri di voi come coppia? La risposta è in questo test

By

Il test su che coppia siete ci aiuterà a capire come vi vedono gli altri da fuori. Ehi, è vero il parere degli altri non conta ma dicci la verità… non sei curiosa?

Se sei in coppia saprai bene (anche troppo bene) che gli altri hanno un’opinione su di te e sul tuo partner.

Magari la responsabile sei tu, per aver raccontato troppo a troppi, o magari si tratta semplicemente del fatto che gli altri sono molto curiosi (o pettegoli).

Poco importa, o quasi, il perché gli altri abbiano un’opinione su di voi. Di fatto la hanno ed il test di oggi è qui per aiutarci a capire come vi vedono le altre persone da fuori in qualità di coppia. Non sei curiosa di sapere che cosa pensano?

Test su che coppia siete: dicci cosa vedi nell’immagine e scopri come ti vedono gli altri da fuori

Oggi abbiamo deciso di proporti un test della personalità che analizzerà che tipo di coppia siete… agli occhi degli altri!

Eh sì, abbiamo deciso di “cedere” alle malelingue e di ascoltare i pettegolezzi su di voi.

Tanto lo sai già che, poco importa quanto e come vi comporterete bene, ci sarà sempre qualcuno pronto a dirvene quattro alle spalle!

Abbiamo pensato, quindi, che questo test su che coppia siete è perfetto per darti un’idea di come vi vedono gli altri da fuori. Devi solo guardare questo quadro, un’opera di Rafał Olbiński, e dirci che cosa hai visto prima tra i vari elementi. Pronta a scoprire che cosa pensano gli altri di te e del tuo partner?

rosa rossa : ah, perché state insieme? Secondo gli altri voi due siete semplicemente una coppia… di facciata!

Ci sono persone che credono che il vostro rapporto sia troppo focoso per durare e vi paragonano ad una pioggiarella estiva. Ehi, probabilmente sono solo gelosi ma sappi che la vostra coppia provoca veramente una reazione forte negli altri: vorrebbero tutti che non steste insieme!

Le radici sono generalmente il simbolo di stabilità ma non solo: siete praticamente una “tradizione”: forse state insieme da tantissimo o forse, semplicemente, vi amate così tanto e siete fatti talmente tanto l’uno per l’altra che tutti vi prendono ad esempio e modello!

Siete una coppia di quelle che fa sognare gli altri e delle quali si dice che è la prova che l’amore esiste per tutti. (Quindi quando ci si lascia, cosa che non vi auguriamo per davvero, succede che gli altri invece di consolarti ti dicano che proprio non se lo aspettavano). Gli altri vi guardano con genuina invidia ma non cattiveria tranne poche persone che non vedono l’ora di vedervi separati!

Per quanto strano, lo “stormo” di uccelli “posato” sulle radici dell’albero ha attirato prima la tua attenzione. Ma cosa vuol dire questo nel nostro test di oggi?

Secondo la visione degli altri la vostra è una coppia che vorrebbe veramente tanto una libertà che non ha. Siete persone riservate, che non hanno problemi “visibili” o che gli altri possono indovinare grazie a pettegolezzi e, per l’appunto, malelingue. Non ci sono scandali o problemi all’orizzonte, eppure tutti pensano che voi vogliate fuggire, come se vi manchi la libertà di muovervi. Il fatto che siate così riservati potrebbe forse influenzare il giudizio altrui e rendervi la vita un poco più difficile. Se vuoi consolarti, perché non provi il nostro test della migliore caratteristica, per scoprire la tua ?

Questo vuol dire che le altre persone tendono a cercare in voi quel “colpo di testa”, quella passione che non si riesce a domare e che… non credano faccia parte della vostra relazione! Chissà che il motivo non sia nella vostra chimica di coppia che è magari un poco appannata ultimamente? Se vuoi misurarla, con il nostro test della chimica di coppia trovi un modo per capire a che punto siete!

