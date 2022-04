Ecco il segno zodiacale che si riprende velocemente dalle delusioni

E’ davvero incredibile la velocità di recupero di questo segno. Si riprende molto rapidamente anche alle rotture d’amore!

Tenacia, forza, positività e capacità di guardare oltre e trovare un buon motivo per reagire sono sue caratteristiche peculiari. Questo segno soffre come tutti ma a differenza di tutti gli altri non si abbatte. “Barcollo ma non mollo” potrebbe essere il suo motto.

Questo segno zodiacale si riprende molto rapidamente dalle delusioni di qualunque natura esse siano: familiari, professionali o d’amore. Tra i segni di tutto lo zodiaco lui è quello che non si da mai per vinto, qualunque cosa accada. Anche quando sente un peso sul petto e il dolore travolgerlo lui si rimette in piedi. Il suo spirito è colmo di ottimismo e invece di pensare al latte versato lui pensa al futuro, a come ricominciare tutto da capo. Si dice che le delusioni d’amore e la rottura di una relazione siano quelle più difficili da affrontare. Anche in questo caso il Sagittario si distingue. L’amore per lui è bello finché dura e bisogna impegnarsi molto per difendere ciò che si è costruito ma se nonostante tutto l’amore non sorride, pazienza. Si vede che non era la persona giusta.

Il Sagittario ha un’impressionante capacità di dimenticare e andare avanti, sarà il fuoco che domina il suo segno a dargli tutta questa energia.

E’ il Sagittario il segno immune alle delusioni d’amore

I nativi di questo segno sono fortunati. Dotati di una innata forza che si unisce ad un ottimismo incrollabile, conoscono la formula vincente per far fronte ai capricci della vita. Anche quando si lasciano con qualcuno che hanno tanto amato tirano su la testa e d il petto e si ricordano che i prati sono pieni di fiori e il mare pieno di pesci, uno perso dieci trovati. Questo segno di fuoco vede sempre il bicchiere mezzo pieno. Se si sono lasciati si vede che lo attende qualcosa di più grande.

Non è facile mordere la vita in questo modo e non farsi influenzare dal dolore, eppure questo segno zodiacale ci riesce perfettamente e sempre.

Il suo metodo infallibile per riprendersi dalle delusione d’amore è noto come la ripresa del “Don Giovanni”. Quando si lascia questo segno recupera tutto il suo fascino e si mette subito in gioco. Rimesso sulla piazza prova a reprimere il suo dolore moltiplicando gli incontri sentimentali. Essendo anche una persona molto piacevole non fa fatica a trovare una nuova partner con la quale iniziare una nuova avventura.