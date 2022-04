Quando questi segni zodiacali si impuntano non c’è scampo per nessuno

Se sei uno dei segni zodiacali che si impuntano sempre fino a far capitolare gli altri, questa è la classifica dove troverai tutti i tuoi nuovi amici. Che ne dici, la controlliamo insieme?

Impossibile averla vinta con le persone che si impuntano: non c’è mai modo di trovare una soluzione insieme a loro!

Sicuramente conoscerai anche tu qualcuno che butta tutto per aria appena le cose non vanno esattamente come dice lui. Da piccoli si trattava di quell’amichetto che se ne andava e “portava a casa il pallone” appena iniziava a perdere al campetto sotto casa mentre, da grandi, purtroppo puoi aver incontrato qualcuno così anche sul luogo di lavoro.

Adesso, grazie ai segni zodiacali, scoprirai prima chi sono queste persone e… beh, ci auguriamo che ne starai alla larga!

I segni zodiacali che si impuntano sempre: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Braccia conserte, “grugno” imbronciato, una nuvoletta nera che li accompagna ovunque vadano: no, non stiamo descrivendo un personaggio dei cartoni animati ma semplicemente uno di quei segni zodiacali che si impuntano sempre!

Hai presente di chi parliamo vero?

Qualcuno che, non appena le cose non vanno come si aspetta, punta letteralmente i piedi per terra e si rifiuta di muoversi fino a quando non avrà quello che vuole.

Sì, esattamente come i bambini al supermercato quando compi l’errore di passare per la corsia delle caramelle!

Pronto a scoprire chi sono i segni zodiacali che si impuntano sempre, onde evitare di ritrovarti “incastrato” con loro anche in futuro?

Cancro: quinto posto

I nati sotto il segno del Cancro sono famosi per impuntarsi spesso e volentieri. Certo, non tanto quanto vorrebbero i loro detrattori ma abbastanza spesso da farli comparire nella classifica di oggi dell’oroscopo!

I Cancro, se sono un minimo onesti con sé stessi, ammetteranno questa cosa: gli capita spesso di impuntarsi e di offendersi perché quello che hanno immaginato, poi, non è andato come si aspettavano.

Ehi, che possono farci se sono persone che si impuntano tantissimo ovunque vadano?

Scorpione: quarto posto

Abituati ad avere sempre tutto sotto controllo, i nati sotto il segno dello Scorpione sono particolarmente proni ad impuntarsi.

Un poco è colpo dell’ambiente del quale gli Scorpione scelgono di circondarsi: intorno a loro, infatti, gli Scorpione vogliono persone che li seguano in tutto e per tutto, a cui poter fare da modelli!

Ecco, quindi, che gli Scorpione finiscono quasi per fare i capricci quando le cose non vanno come vogliono loro.

Per gli Scorpione è facile “perdere le staffe” in queste situazioni anche se stanno ben attenti a cercare di non sembrare troppo volubili!

Aquario: terzo posto

Anche gli Aquario sono persone particolarmente capaci di fermare tutto e tutti se le cose non sono esattamente come se le aspettano.

Un Aquario, infatti, è una persona a cui piace avere tutto sotto controllo. Comprese le persone che lo circondano o le situazioni che si trovano a vivere!

Non è strano, quindi, che gli Aquario si impuntino quando capitano degli imprevisti o ci sono delle situazioni che non trovano particolarmente gradevoli!

Prima di convincerli a fare qualcosa che gli Aquario non hanno ponderato, soppesato ed approvato con sé stessi ci vorrà ameno un mese di tempo. Tenetelo in considerazione per il futuro!

Vergine: secondo posto

Arriviamo al secondo posto della classifica dei segni zodiacali che si impuntano sempre, fino ad incontrare i nati sotto il segno della Vergine.

Cari Vergine, pensavate davvero che ci fossimo dimenticati di voi?

La Vergine è un segno che non si fa problemi nel dichiarare che tutto quello che lo circonda (persone, oggetti, situazioni) sono stati sottoposti ad un severissimo giudizio estetico e morale. (Tra le altre cose, potrebbe essere questo uno dei motivi per cui la Vergine è anche nella classifica dei segni zodiacali più scettici: non si avvicinano a niente se non lo hanno prima “testato”).

Insomma, la Vergine è uno di quei segni a cui proprio non potete chiedere di essere felice ed elastico, di adattarsi senza problemi a situazioni che potrebbero non piacergli o non essere perfette. Hanno bisogno che tutto sia sempre in ordine, come vogliono loro!

Toro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che si impuntano sempre

Dobbiamo ammetterlo: non c’è nessuno che si impunta come fanno i Toro!

I nati sotto questo segno, infatti, sono persone che hanno sempre il piede pronto a tracciare un solco nel terreno oltre che le punte delle scarpe sempre tutte rovinate!

Ok, va bene cari Toro, stiamo scherzando… ma neanche così tanto, poi!

Sapete benissimo di essere persone che possono veramente creare dei problemi agli altri, anche in comitiva.

Volete che tutto sia fatto in una certa maniera… la vostra! Che, guarda caso, è anche incidentalmente la migliore: ma che sorpresa!

I Toro sono fatti così. Sono persone che credono genuinamente di avere la verità in tasca e che, quindi, pensano di non avere bisogno di fare le cose come gli altri. Anzi!

Avere a che fare con loro può essere molto stancante: forse è per questo che si trovano anche nella classifica dei segni zodiacali più pedanti dell’oroscopo?

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.