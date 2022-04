L’outfit perfetto per un fisico ovale si realizza in 3 facili step!

Stai cercando di realizzare l’outfit perfetto per il tuo fisico ovale? Allora dovrai conoscere tutti i segreti di stile necessari, soprattutto i 3 step da seguire per realizzare il total look che più ti si addice! Scopriamoli insieme qui su CheDonna!

Il primo passo per realizzare outfit perfetti è capire il nostro corpo: leggere le nostre forme, i nostri bisogni e gusti. Una volta capito ciò siamo pronte per realizzare un look perfetto! Esatto, perché a volte dobbiamo separare ciò che ci piace da ciò che invece ci sta bene, scegliendo la seconda opzione e evitando quei capi che ci piacciono a livello estetico ma che non mettono in risalto le nostre forme. Ad esempio, se presentiamo un fisico ovale, quale sarà l’outfit che più si adatterà alla nostre esigenze?

La modella Ashley Graham è stata, e continua ad essere, portavoce della femminilità che non rispecchia i canoni della bellezza estetica degli ultimi anni, divenendo la modella curvy tra le più pagate nel settore della moda.

La modella ha sempre mostrato il suo corpo con orgoglio e femminilità, anche se non rientrava esattamente tra le caratteristiche della moda degli ultimi anni, che elogiava fisicità esili e inarrivabili al posto di quelle più curvy.

Ed è proprio ciò che dobbiamo fare, mostrare con orgoglio il nostro corpo come la modella Ashley Graham e realizzare outfit super trendy! Ma da dove iniziare?

Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà i 3 step per realizzare il perfetto outfit per la nostra fisicità ovale!

I 3 step per il perfetto outfit per un fisico ovale: impara a conoscere il tuo corpo, scegli i capi che ti valorizzano, realizza un look unico!

Non c’è niente di meglio che indossare outfit che ci facciano sentire belle e a nostro agio! Per questo motivo dobbiamo imparare a leggere il nostro corpo, per arrivare a scegliere di indossare tutto ciò che ci fa stare bene con noi stesse!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i 3 step per realizzare il perfetto outfit per un fisico ovale:

impara a conoscere il tuo corpo: sembrerà banale ma molte di noi ancora fanno fatica a trovare il giusto pantalone o la giusta maglia perché non abbiamo ancora imparato a leggere il nostro corpo! Ad esempio, un fisico ovale si presenta, generalmente, con spalle piccole e gambe esili e allungate, con seno prosperoso e fianchi larghi. Quindi scegliamo solo ciò che ci valorizza, come abiti stile impero o pantaloni a vita alta senza pinces, ed evitiamo ciò che non ci valorizza, come i pantaloni a vita bassa e le maglie troppo larghe.

scegli capi che ti valorizzano : anche se ci piacciono alcuni capi d'abbigliamento dobbiamo sempre tenere i capi che ci valorizzano. Quindi, a volte, è meglio evitare di indossare abiti che sono di tendenza ma che non ci donano!

realizza un look unico: sembrerà banale ma non lo è. Una volta che abbiamo scelto i capi che riusciranno nell'intento di valorizzare le nostre forme, assemblateli in un look unico! Siate sempre voi stesse, è questa la chiave per essere delle vere icone di stile!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista i 3 step fondamentali per realizzare outfit ad hoc per la nostra fisicità ovale!

Alla prossima guida di stile, il divertimento è assicurato!