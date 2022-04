I trattamenti per la pelle must have in base alla stagione dell’anno

Sai che esistono dei trattamenti ottimali per la pelle in base alla stagione? Scopriamo quali sono e quando si consiglia di effettuarli.

Sono molti ormai i trattamenti di cura per la nostra pelle presenti sul mercato. Magari ne hai già effettuati diversi o forse stai pensando di farne uno particolare.

Però, sai che ci sono trattamenti che andrebbero fatti in estate, mentre altri ancora nel corso della stagione invernale? Per non parlare di quelli che dovrebbero essere effettuati in primavera o durante l’autunno.

I trattamenti per la pelle per ogni stagione

Magari non ci ha mai pensato, ma forse stai effettuando i trattamenti per la cura della pelle nella stagione sbagliata.

Proprio così. Ogni tipologia di trattamento ha la sua stagione. Scopriamo insieme i diversi trattamenti e la stagione consigliata per ognuno di questi.

I trattamenti per la pelle per la stagione primaverile

I trattamenti per il corpo dovrebbero essere fatti in primavera perché ci vogliono circa un mese per rivelare i risultati. Puoi per esempio effettuare quelli atti alla stimolazione elettromuscolare per la tonificazione e il rafforzamento dei muscoli. È il trattamento perfetto per far ripartire il tuo corpo d’estate perché imita l’esercizio fisico attraverso le contrazioni muscolari.

I migliori trattamenti per l’estate

Per l’estate, quando il sole è praticamente sempre presente, ti suggeriamo di concentrarti su procedure di mantenimento come il rafforzamento della pelle, i filler e il botox, che non sono influenzati dai raggi. Tuttavia, si riduce tutto allo stile di vita e alle abitudini. Se si è militanti in materia di protezione solare e si limita il tempo trascorso al sole, nulla è sprecato. Un attenzione particolare va rivolta a chi soffre di melasma, perché è estremamente imprevedibile. Anche solo dieci minuti di sole a mezzogiorno e di calore intenso possono scatenare una ricaduta. Quando si ha a che fare con il melasma, si deve essere super cauti evitando l’esposizione diretta alla luce del sole e riducendo al minimo l’esposizione al calore.

I migliori trattamenti per l’autunno e l’inverno

I mesi autunnali e invernali dovrebbero essere dedicati a correggere i danni del sole con trattamenti che rompono la barriera della pelle o affrontano la pigmentazione. Questi includono trattamenti popolari come il micro-needling e i trattamenti ablativi e non ablativi, poiché questi rompono la barriera della pelle sia a livello microscopico che macroscopico.