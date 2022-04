Test del Sole | Quale pregio ti permetterà di risorgere sempre?

By

Il test del sole ti permetterà di apprezzare appieno il tuo pregio migliore, quello che ti permette di rinascere dopo ogni difficoltà.

Tutti nella vita sperimentiamo momenti felici, in cui tutto sembra scorrere in maniera semplice e senza intoppi, e altri molto più difficili da affrontare.

Quando si attraversa un “periodo no” si ha sempre l’impressione che qualsiasi cosa si faccia per rimettere le cose in carreggiata no nfunzioni.

Ci sentiamo allora sopraffatte dalle difficoltà e dalla fatica, non sappiamo a quali risorse attingere e quali strategie mettere in campo perché le cose tornino ad andare per il meglio.

Fortunatamente però, dopo la tempesta torna sempre il sereno, come ci ricorda la saggezza popolare. A livello emotivo questo processo consiste in una sorta di guarigione grazie alla quale riusciamo sempre a ritrovare le forze e le energie necessarie ad andare avanti.

Qual è il lato del tuo carattere che ti permette di ritrovare sempre le energie giuste per ricominciare, a prescindere da quanto sia difficile il momento che stai affrontando?

Test del Sole

Per eseguire questo test dovrai solo scegliere il sole che ti piace di più. Non chiederti perché e cosa voglia significare. Scegli solo sulla base dell’istinto e delle preferenze personali! Dopo averlo fatto leggi il tuo profilo e scoprirai qualcosa in più su di te!

1 – Il sole tribale

Il sole con una grande spirale al centro e i raggi irregolari viene utilizzato spesso nelle rappresentazioni più primitive dell’astro solare.

Questo tipo di disegno indica forza, violenza e anche imprevedibilità, perché i suoi raggi non sono tutti uguali e danno all’insieme un aspetto irregolare, quasi selvaggio.

Se hai scelto questo specifico sole significa che il pregio che ti permette di risorgere sempre dopo un periodo buio è la forza.

Non c’è niente che possa abbatterti: anche dopo le più grandi sconfitte la tua forza interiore (che a volte si manifesta in maniera piuttosto violenta e senza filtri) riesce sempre a farti andare avanti, a darti nuovi obiettivi e naturalmente la forza di risollevarti per raggiungerli. Poveri coloro che cercheranno di ostacolarti! Verranno travolti!

2 – Il sole da bambini

Il sole disegnato dai bambini ha sempre un volto sorridente, rassicurante e allegro. Quando si disegna il sole in questo modo significa che si ha ancora del mondo una visione ottimistica e pura, che guardiamo al futuro con fiducia e con la consapevolezza che le cose andranno bene.

Se hai scelto questo tra i quattro soli che abbiamo proposto significa che ciò che ti permetterà di superare ogni ostacolo è la purezza di cuore. Il dolore, i tradimenti, le delusioni non riusciranno mai a far cambiare la tua visione generale delle cose.

Riuscirai sempre a convincerti che il mondo e le persone sono scopi bellissimi per cui combattere ogni giorno e per cui soffrire anche un po’, quando ce n’è la necessità.

3 – Il sole dei tarocchi

Anche il sole dei tarocchi ha un volto, ma si tratta di un volto adulto che esprime grande calma e saggezza. La carta del sole nei tarocchi rappresenta un’unione felice basata sulla fiducia, sulla costanza e sulla lealtà.

Se hai scelto questo sole significa che il pregio che ti permette di superare ogni difficoltà è la calma. Sei in grado di giudicare le cose, le azioni e le persone con grande oggettività e lo fai senza mai lasciare che il mondo esterno ti agiti annebbiando la tua mente.

Quando tutto va male sai che basterà mantenere la calma e andare avanti, esattamente come fecero gli inglesi sotto i bombardamenti tedeschi della seconda guerra mondiale. Non c’è nulla che possa intaccarti, tu risorgerai sempre.

4 – Il sole più luminoso

Questa rappresentazione del sole è forse la più classica e la più adulta tra quelle che abbiamo proposto. Non ha volto e non ha raggi particolarmente elaborati, ma la sua luminosità e la sua radiosità sono più che evidenti.

Se hai scelto questo sole significa che hai una personalità forte e ben costruita. Ciò che ti permette di superare ogni difficoltà è senza dubbio la grande fiducia che hai in te stesso e nei tuoi mezzi.

Sai ciò che puoi ottenere grazie al duro lavoro e alla capacità di mettere in pratica quello che hai imparato nel corso della vita e, proprio per questo motivo, sai che fino a che continuerai ad aver fiducia in te stessa riuscirai sempre ad andare avanti.

Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.