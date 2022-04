E’ il segno più testardo dello zodiaco, non si mette mai in discussione

Gli astri ci rivelano a quale segno zodiacale appartiene il primato della testardaggine. E’ testardo come un mulo e non ascolta nessuno.

E’ un segno solare, socievole ed epicureo tuttavia ciò che lo rende noto è la sua estrema testardaggine. Gli viene spesso detto che è testardo come un mulo, hai capito già di quale segno zodiacale si tratta?

Ci sono segni molto diplomatici, aperti al pensiero degli altri che sanno ascoltare e giudicare senza farsi influenzare. E poi ci sono segni meno aperti e meno capaci di scendere a compromessi. Trovare un terreno comune con loro è un’impresa ardua. Quando si convincono di qualcosa è impossibile dissuaderli e non scendono a patti. Si chiudono a riccio e non intendono ascoltare nessuno. Tra questi segni primeggia il Re dei testardi. Resta fermo sulla sua posizione qualunque cosa accada. Questa descrizione ti ricorda qualcuno? E quel qualcuno di che segno è?

Il segno zodiacale più testardo dello zodiaco è il TORO

Niente compromessi con il segno del Toro, o si fa come dice lui oppure niente. Poco diplomatico e cocciuto quando è convinto di avere ragione niente può smuoverlo. Non a caso il Toro si è aggiudicato la fascia del nativo più testardo dello zodiaco!

Il Toro è un segno di Terra, non si mette mai in discussione e si pone poche domande. Il Toro è un segno indubbiamente lodevole per i suoi tanti pregi, è un segno alla mano, tranquillo e socievole ma purtroppo anche lui non è immune ai difetti e il suo difetto più grande è talmente accentuato da avergli fatto guadagnare un primato: il segno più testardo dello zodiaco.

La testardaggine è il suo tasto dolente. La terra, il suo elemento predominante gli conferisce la capacità di avere sempre i piedi saldi per terra come se le sue gambe fossero radici secolari. Saldo, impassibile, irremovibile, è così che questo segno si mostra quando si convince di essere dalla parte della ragione.

Le parole degli altri hanno su di lui lo stesso clamore del fruscio del vento sulle foglie, lo smuovono appena, solleticandolo. In realtà il Toro vi lascia parlare ma non ascolterà una sola parola di quello che direte e non scenderà mai a patti.

Lui è davvero convinto di avere sempre ragione per questo non si arrende ed essendo il miglior consigliere di se stesso figuriamoci se accetta consigli da qualcun altro. Nessuno potrà mai piegare o spezzare questa determinazione del Toro.