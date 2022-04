Più che sensibili: i segni più empatici dello zodiaco “sentono” tutto

Se sei uno dei segni zodiacali più empatici dell’oroscopo, ci dispiace per te. Vuol dire che sei sempre sensibilissimo a tutto e a tutti mentre gli altri… beh, non lo sono per niente con te!

Quante volte ti è capitato di captare vibrazioni strane in una situazione ma di forzarti, senza seguire il tuo istinto, per educazione o convenienza?

Oppure, dicci quante altre volte ti sei pentito di non aver dato retta al tuo intuito ed alla tua sensibilità per poi trovarti a dover affrontare conseguenze che avevi già preventivato con mesi di anticipo?

Bene (o meglio: male), potresti trovarti nella nostra classifica dei segni zodiacali di oggi: pronto a scoprire se ci sei?

I segni zodiacali più empatici dell’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Se ti è mai successo di stare con una persona poco empatica, sai bene che le possibilità di rimanere feriti sono veramente molto alte.

Probabilmente è vero che gli opposti si attraggono ed è questo il motivo per cui, spesso, ti sei ritrovata con partner veramente poco… sensibili, mettiamola così.

La nostra classifica di oggi dell’oroscopo è dedicata ai segni zodiacali più empatici per capire meglio chi sono le persone che hanno una sensibilità estremamente sviluppata.

Se ci sei anche tu avrai finalmente la prova che non sei semplicemente “troppo” emotivo ma che sono gli altri a non avere il tuo stesso modo di approcciarsi alle situazioni!

Meglio saperlo prima, non credi?

Scorpione: quinto posto

I nati sotto il segno dello Scorpione sono generalmente persone molto empatiche anche se non lo danno tanto a vedere.

Anzi, è proprio questa dicotomia a mettere spesso gli Scorpione in difficoltà: tutti si aspettano da loro serietà e freddezza mentre gli Scorpione, invece, sono persone molto empatiche!

A forza di sentire i problemi di tutti, proprio a pelle, gli Scorpione diventano dei veri e propri Mister Wolf (dal film Pulp Fiction di Quentin Tarantino). Risolvono problemi, non importa come e dove!

Pesci: quarto posto

Eh sì, cari Pesci, siete solo al quarto posto della nostra classifica di oggi. Lo sapevamo che vi aspettavate di essere molto più in alto nella classifica degli empatici!

Questo non vuol dire che voi non siate persone assolutamente gentili, empatiche e capaci di entrare molto in connessione con i sentimenti (altrui e vostri).

I Pesci sono semplicemente persone non completamente deputate all’aiutare gli altri come, spesso, ci è stato fatto credere! Sono loro che scelgono verso quali persone essere totalmente empatici e, fidatevi, non lo fanno con tutti quanti!

Cancro: terzo posto

Anche i nati sotto il segno del Cancro si trovano nella nostra classifica di oggi dell’oroscopo, tra i segni zodiacali più empatici.

Cari Cancro, è vero che siete persone estremamente sensibili a sensazioni, sentimenti, situazioni ed emozioni ma questo non vuol dire che siate sempre degli angioletti!

I Cancro sono persone che non riescono a fare a meno di essere veramente “manipolatori” grazie anche alla loro empatia.

“Leggono” le situazioni altrui e sono in grado di sfruttarle a proprio piacimento (non sempre, certo, ma spesso). I Cancro, poi, sono empatici anche e soprattutto verso sé stessi: prendono tutto sul personale e perdonano molto poco.

(Ehi, chissà che non siano anche nella classifica dei segni zodiacali più rancorosi di tutto l’oroscopo?).

Toro: secondo posto

Anche loro al limite tra empatia e irritabilità, i Toro sono presenti nella nostra classifica dei segni zodiacali più empatici dell’oroscopo per il loro modo di essere sempre estremamente sensibili.

Un Toro è capace di cambiare tutto il suo atteggiamento a causa di una vibrazione negativa nell’aria.

Emotivi ed empatici anche se hanno una scorza di “pietra” fuori, i Toro sono persone che, generalmente, aiutano gli amici senza problemi.

Si fanno carico dei problemi di tutti, a volte senza neanche renderlo palese, e finiscono anche per soffrire molto.

Anche se i Toro non lo danno a vedere, sappiate che sono veramente molto empatici: abbiate cura del rapporto con loro!

Aquario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più empatici di tutto l’oroscopo

Per gli Aquario essere empatici non è una scelta (ma anche se è una solida realtà sappiate che non volevamo citare quella pubblicità che vi è appena balenata in mente).

Gli Aquario sono persone che tendono naturalmente ad essere di aiuto agli altri.

Sono guaritori, persone abituate a percepire il male e a cercare di estirparlo, in qualsiasi forma appaia.

Per gli Aquario, quindi, essere empatici è praticamente una seconda natura, qualcosa a cui non possono veramente rinunciare.

I nati sotto questo segno sono persone empaticissime, alle quali non potete nascondere niente (i segni zodiacali più sbruffoni, quindi, non hanno scampo). Fate attenzione con gli Aquario: sono in grado di leggervi dentro senza che voi possiate fare niente e, se non siete chiari nelle vostre richieste di aiuto, vi aiuteranno come decidono loro!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.