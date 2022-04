Outfit nero in primavera? Si può fare, con questi 5 capi evergreen!

L’outfit nero in primavera si può indossare? Ovviamente si, ma rispettando alcune regole di stile! Ad esempio, quali sono i 5 capi di color nero che dovremo avere in primavera per essere al top? Scopriamolo insieme qui su CheDonna!

La primavera è la stagione della rinascita, degli alberi in fiore e degli outfit colorati. Ma per questo motivo è giusto accantonare il nostro amato e sicuro nero dai nostri look primaverili? La risposta è no. Certo, bisognerà cambiare modo di vedere i nostri outfit total black per renderli in linea con le tendenze della primavera 2022. Ad esempio, quali sono i 5 capi di color nero che dovremo assolutamente avere nel nostro guardaroba? Ecco la guida di stile targata CheDonna che risponderà a questa domanda!

Il nero è uno dei colori che in fatto di fashion ci dona sicurezza. Quando indossiamo un pantalone nero ci sentiamo al sicuro. Quando invece portiamo un sotto giacca nero, come ad esempio un body o un crop top, ci sentiamo femminili e sensuali.

Ma è arrivata la primavera, e le vetrine dei nostri negozi preferiti si sono riempite di colori accesi e sgargianti, come il verde pistacchio, il blu elettrico o il fucsia, e non ci sentiamo ancora a nostro agio ad indossare questi colori forti e chiari.

Quindi come fare a realizzare degli outfit che ci facciamo sentire al top senza necessariamente indossare capi che con cui non ci sentiamo a nostro agio? Utilizzando il nostro caro e tanto amato nero. Certo, dovremo fare delle modiche ai nostri look, per andare incontro alle tendenze della primavera 2022.

Ad esempio, esistono 5 capi di color nero che dovremo necessariamente avere nel nostro armadio per una primavera al top!

Il perfetto outfit nero in primavera si realizza con questi 5 capi: blazer, top, slip-dress, leggings d’ecopelle e anfibi!

Il primo passo fondamentale per essere delle vere icone di stile è rimanere fedeli al nostro stile. Anche se le tendenze in fatto di fashion ci spingono verso una direzione che non ci appartiene dobbiamo riuscire a inglobare cenni di tendenze ai nostri look più confortevoli. Così si che saremo perfette!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono i 5 capi che dovremo avere in primavera di color nero:

blazer : niente di più comodo e trendy della giacca taglio blazer. Da avere di color nero per poterla abbinare su tutti i look, anche su outfit colorati. Sarà il nostro capo basico che ci farà sentire sempre a nostro agio.

: niente di più comodo e trendy della giacca taglio blazer. Da avere di color nero per poterla abbinare su tutti i look, anche su outfit colorati. Sarà il nostro capo basico che ci farà sentire sempre a nostro agio. top : che sia crop, body o a canottiera, ciò che ci serve è il sotto giacca nero. Questo è uno dei capi più versatili in primavera perché possiamo abbinarlo con un jeans a vita alta e sneakers per una passeggiata con le amiche, oppure con un pantalone elegante colorato, sandalo con tacco e blazer nero per un’occasione più elegante.

: che sia crop, body o a canottiera, ciò che ci serve è il sotto giacca nero. Questo è uno dei capi più versatili in primavera perché possiamo abbinarlo con un jeans a vita alta e sneakers per una passeggiata con le amiche, oppure con un pantalone elegante colorato, sandalo con tacco e blazer nero per un’occasione più elegante. slip-dress: di tendenza già da qualche anno, ma rimane uno dei capi trendy della primavera. Cosa? Lo slip-dress, ossia l’abito sotto veste effetto seta lunghezza midi fino a sotto il ginocchio. È versatile e facile da indossare. Per questo motivo può salvarci in molte situazioni.

di tendenza già da qualche anno, ma rimane uno dei capi trendy della primavera. Cosa? Lo slip-dress, ossia l’abito sotto veste effetto seta lunghezza midi fino a sotto il ginocchio. È versatile e facile da indossare. Per questo motivo può salvarci in molte situazioni. leggings d’ecopelle: lucidi e vistosi sono i leggings che dovremo indossare in primavera. Da portare con una camicia bianca lunga oversize e una sneakers bianca.

lucidi e vistosi sono i leggings che dovremo indossare in primavera. Da portare con una camicia bianca lunga oversize e una sneakers bianca. anfibi: sappiamo bene che la primavera può regalarci giornate assolate alternate a temporali improvvisi, per questo motivo diventa fondamentale tenere a portata di mano i nostri stivaletti anfibi preferiti. Da indossare con una giacca blazer effetto vestito, capelli raccolti in una coda bassa e occhiale da sole nero. Chic e senza tempo. A proposito, Look over 50: lo stile casual chic di Lorella Cuccarini che dovremo imitare!

Adesso conoscete alla perfezione i 5 capi da tenere nell’armadio dopo il cambio di stagione di color nero, per iniziare la primavera con il piede giusto!

Cosa aspettate? Realizzate il vostro total look con questi capi trendy! Sarete perfette e di tendenza!