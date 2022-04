Se fai fatica a mantenere il peso forma, ecco qualche dritta per aiutarti!

Scopri come mantenere il peso forma grazie ad alcune semplici dritte che miglioreranno la tua vita.

Hai perso peso e, proprio ora che pensavi di aver raggiunto il traguardo, fai fatica a mantenerlo? Niente paura, si tratta di un problema più comune di quanto pensi e che ogni giorno assilla almeno metà della popolazione. Mantenere il peso dopo una dieta, infatti, può essere ancor più difficile di perderlo. Ciò dipende da alcuni fattori che forse non hai preso in considerazione e che possono averti portata a commettere qualche errore di calcolo.

Per fortuna, basta mettere a punto alcune dritte per scoprire che mantenerti in forma non è impossibile e che con le giuste azioni può diventare un semplice allenamento al quale fare l’abitudine. Ecco, quindi, tutto ciò che dovresti sapere per mantenere il peso senza troppi problemi e, sopratutto, senza grandi rinunce.

Come mantenere il peso: le dritte che possono aiutarti

Prima di passare alle dritte per restare nel tuo peso forma, è bene conoscere alcune basi legate al cambiamento di peso che potrebbero tornarti utili in futuro. Mantenere il peso significa abituare l’organismo ad un nuovo numero da tenere stabile dopo che per anni ci si è assestati su uno diverso. Questo comporta già da se una certa difficoltà di tempo che tende però a diminuire sempre di più. È infatti stimato che più a lungo si mantiene un certo peso e più è facile che questo diventi stabile.

Quando si proviene da una dieta, è normale che l’organismo abbia quindi l’abitudine a tornare alla forma di prima. Per questo motivo, basta portare solo un po’ di pazienza e attendere continuando ad alimentarsi per bene.

Inoltre, se si arriva da una dieta restrittiva è più che normale notare un lieve aumento che si assesterebbe comunque nel giro di poco. La scelta è quindi quella di mangiare meno o di adattarsi ad un chilo o due in più per vivere più serenamente. E tutto considerando che una volta assestato il peso si può comunque valutare di riperdere i chili “cuscinetto” che separano dall’ambito peso forma.

Si tratta di scelte che si possono prendere con il proprio nutrizionista, valutando magari un piano d’azione in grado di rendere la vita più serena e senza troppe privazioni. Ora che abbiamo capito perché è normale avere qualche difficoltà, andiamo quindi alle dritte per superarle agevolmente.

Mangiare in modo bilanciato

La prima regola per dimagrire e per mantenere il peso forma è quella di mangiare in modo bilanciato. Questo significa inserire ad ogni pasto i macro nutrienti essenziali che sono i carboidrati (provenienti da cereali integrali) le proteine magre e i grassi buoni. In questo modo si mantiene stabile la glicemia e si evitano picchi che possono portare all’accumulo di peso. È inoltre importante non saltare i pasti e mangiare ad orari regolari. La via giusta è quella di fare una buona colazione, un pranzo ed una cena nutrienti ed inserire degli spuntini tra questi se si sente di aver fame.

Scegliere uno stile di vita che sia per sempre

Il concetto di dieta è antico ed errato. Pensare di mettersi a stecchetto per poi tornare a mangiare come prima è assolutamente fuorviante. Il risultato, infatti, sarebbe quello di tornare alle condizioni di partenza. Anche una vita di rinunce, però, è impensabile. Il trucco sta quindi nella via di mezzo. Ovvero nel trovare un’alimentazione che si adatti ai propri bisogni e che si possa seguire per tutta la vita. Questa dovrà essere quindi sana e bilanciata ma comprendere anche piatti golosi come una pizza, un gelato, le cene i pranzi fuori e tutto ciò che fa parte della vita di una persona.

Fare attività fisica è tra le dritte per mantenere il peso forma

Muoversi è il miglior modo di bruciare calorie senza per questo dover fare troppe rinunce in campo alimentare. Che si tratti di una camminata veloce, di andare a correre o di iscriversi in palestra è molto importante che l’attività fisica faccia parte della propria vita e che sia di qualità. Anche in questo caso, il trucco è quello di trovare qualcosa che piaccia e che si abbia voglia di fare davvero. Scegliere uno sport solo perché fa bruciare di più non è quindi il giusto modo di agire. Meglio trovarne uno che si ama o che si fa con piacere anche ogni giorno che uno dal quale fuggire ogni tot per ritrovarsi a non seguirlo mai. I risultati a cui devi puntare sono infatti nel lungo tempo.

Dormire bene

È ormai risaputo che dormire è una delle chiavi del dimagrimento e, di conseguenza, del mantenimento del peso. Imparare a farlo nel modo giusto, avere una corretta igiene del sonno e riposarsi davvero ti aiuterà a mantenerti in forma con molta più facilità. Ancor meglio se a tutto ciò assocerai anche attività rilassanti come la meditazione. Basta provare a curare il sonno per qualche giorno per scoprire come la fame risulterà minore portandoti al contempo ad una scelta di cibi più adatti a vivere meglio. Un traguardo che non ti costerà alcuna fatica raggiungere.

Non aver paura della bilancia

Infine, è giunto il momento di farti amica la bilancia. Questa non è infatti un giudice spietato ma un’amica che ti suggerisce quando è il momento di stare attenta e quando dovresti invece rilassarti. Pesarsi con regolarità aiuta a capire in che direzione si sta andando e consente di provvedere a determinati errori prima che sia troppo tardi. Ovviamente, bisogna che tu impari a vivere la bilancia nel modo corretto. Anche qui ci sono infatti regole importanti come il non pesarsi dopo un pasto abbondante, poco prima del ciclo, etc… Farlo nel modo giusto ti aiuterà comunque a gestire al meglio il mantenimento del peso.

Queste semplici dritte, applicate nella tua vita di tutti i giorni ti consentiranno di mantenere il peso forma con maggior semplicità. In questo modo mangiare ti risulterà molto più semplice e piacevole e scoprirai che la vera cosa da perseguire è il benessere fisico e mentale. Un modo nuovo per viverti al meglio e con maggior serenità. E tutto sentendoti al contempo più in forma che mai.