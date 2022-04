Ex naufraga dell’Isola dei Famosi: dopo una lite furiosa, eccola oggi

Dopo una brutta lite che è passata alla storia e l’esperienza come concorrente all’Isola dei Famosi, ecco com’è diventata oggi la showgirl

Modella e showgirl venezuelana trapiantata in Italia, dove ha raggiunto la notorietà in poco tempo. Stiamo parlando di Aida Yespica!

La donna, classe 1982 nel corso della sua vita ha dovuto affrontare numerose sfide e intemperie. Prima di tutto, la povertà della sua famiglia che ha spinto la showgirl a iniziare a lavorare molto presto.

Secondariamente lo stupro. Momento che ha turbato profondamente Aida in quanto compiuto da un amico di famiglia. Col tempo è riuscita a raccontarlo e a ricordarlo grazie ad una amica:

“nel 2016 una mia amica mi racconta di una sua violenza subita. Piano piano riaffiora alla memoria quel momento orrendo, ricordo tutto, il suo odore, la sua corporatura, era un uomo con una vistosa gobba, le sue mani che toccavano e accarezzavano.”

Purtroppo per lei, i problemi familiari non sono finiti e la donna continua a lottare, ma questa vlta per il bene del figlio.

Aida Yespica, dal successo, all’Isola dei Famosi, all’amore per il figlio

Aida Yespica oltre che come modella, è diventata nota nei primi anni duemila per aver partecipato in veste di naufraga all’edizione dell’Isola dei Famosi più litigiosa di sempre.

Per chi non lo ricordasse, Aida partecipò come concorrente alla seconda edizione dell’Isola Dei Famosi. Era il 2004. Quell’edizione rimase nella storia come la stagione più litigiosa di sempre per via dell’odio reciproco fra Aida e Antonella Elia.

Le due donne, dopo essersi stuzzicate per giorni, avevano cominciato a litigare in modo furioso e a tirarsi per i capelli. Alla fine sono dovuti intervenire gli altri concorrenti per dividere le due donne.

Oggi Aida è una donna impegnata e attiva sui suoi social in cui vanta quasi 1 milione di follower. Soffre molto per la mancanza di suo figlio Aron, avuto dal matrimonio con il calciatore Matteo Ferrari.

Il piccolo, che ormai piccolo non è, ha 13 anni e vive insieme al padre a Miami. Nonostante la showgirl venezuelana lo senta spesso, con chiamate, videochiamate e continuando ad avere un buon rapporto con l’ex marito, la situazione è dura da gestire. Infatti, la Yespica non vede suo figlio da circa 3 anni, a causa del visto.

Inoltre, secondo le sue recenti dichiarazioni la Yespica è pronta a lanciare sul mercato il suo primo singolo.