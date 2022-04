Ecco gli errori che non faremo mai più per tentare di nascondere le rughe!

Quali sono gli errori che commettiamo tutte quando cerchiamo di nascondere le rughe? Ecco perché sbagliamo e quali sono le alternative.

Quando una donna vede spuntare le prime rughe sul proprio viso ha un solo istinto: coprirle il più possibile utilizzando prodotti di make up come correttori e fondotinta.

Purtroppo però si tratta di una scelta che spesso si rivela sbagliata. Il motivo è semplicissimo: le rughe non sono discromie, quindi non possono essere davvero camuffate con il make up.

Per questo motivo si dovrebbe ricorrere prima di tutto a prodotti antirughe e prodotti idratanti che possano migliorare l’elasticità della pelle, renderla più tesa e più polposa.

Questi trattamenti ovviamente non sono né miracolosi né istantanei: apportano dei miglioramenti visibili soprattutto sul lungo periodo, quando la pelle ha avuto modo di assorbire per molto tempo le sostanze benefiche che essi apportano.

Questo significa che dobbiamo assolutamente rinunciare al make up per coprire le rughe? Assolutamente no: l’importante è usarlo nel modo giusto e non lasciarsi “prendere la mano” nel tentativo di ottenere risultati irrealistici.

Gli errori da evitare quando si tratta di nascondere le rughe

Le rughe sono particolarmente visibili sul viso perché creano delle ombre in punti del viso dove prima quelle ombre non esistevano.

A causa della loro conformazione, quando le rughe vengono truccate i prodotti cosmetici tendono ad accumularsi all’interno di esse, finendo con il renderle ancora più evidenti.

Gli errori che si commettono più spesso quando si tenta di nascondere il make up con le rughe riguardano proprio la quantità, la texture e il colore del prodotto che viene utilizzato per mascherare queste nuove imperfezioni della pelle.

Non utilizzare il primer

Il primer è un cosmetico che viene “snobbato” piuttosto spesso dalle donne adulte. Il motivo è che è un prodotto piuttosto moderno, che fino a qualche tempo fa non era molto conosciuto al di fuori dei circuiti professionali.

Il primer è invece essenziale per minimizzare le rughe, “riempiendo” i piccoli solchi che si creano quando la pelle si raggrinzisce e i pori che inevitabilmente finiscono con l’allargarsi dopo una certa età.

Sarà quindi fondamentale utilizzarlo prima dell’applicazione del trucco nelle cosiddette “aree critiche”, cioè contorno occhi, palpebra e zigomi.

Utilizzare troppo prodotto

Come già accennato, tutti i cosmetici tendono ad accumularsi nei solchi che le rughe formano sul viso. Questo implica che si dovrà utilizzare molto primer ma pochissimo prodotto, proprio per evitare che il trucco faccia apparire le rughe più evidenti anziché farle sparire dal viso.

Dopo aver applicato una modica quantità di correttore e di fondotinta si dovrà procedere a sfumare benissimo con i polpastrelli, facendo aderire il prodotto alla pelle anziché “strisciarlo” lungo l’epidermide con il pennello.

Fondamentale sarà poi l’uso della spugnetta beauty blender, che assorbirà tutti gli eccessi di prodotto che potrebbero essere sfuggite alle dita. Se non hai familiarità con la spugnetta non preoccuparti: qui potrai leggere una pratica guida su come utilizzarla per ottenere risultati professionali.

Scegliere il colore e la texture sbagliata

Come sempre, quando si tratta di creare la base viso perfetta è necessario prestare la massima attenzione al colore dei prodotti che si scelgono.

La regola d’oro è che bisogna scegliere i colori più armonici rispetto al sottotono della propria pelle.

La teoria del contouring ci insegna però che in alcuni punti del viso si dovrebbero utilizzare colori più chiari, mentre si dovrebbero utilizzare colori identici al colorito naturale (o appena più scuri) in altre zone.

Questo principio naturalmente vale anche per le rughe: è sempre meglio utilizzare un correttore leggermente più chiaro nella zona in cui le rughe sono più evidenti. In questo modo le ombre verranno attenuate.

È fondamentale però non puntare a colori troppo chiari, che al contrario attirerebbero l’attenzione dell’osservatore proprio dai punti del viso dai quali vogliamo distoglierla.

Al di sopra del correttore si dovrà applicare il fondotinta del colore base, per uniformare l’incarnato e attenuare la differenza cromatica tra le zone chiare e quelle scure.

Infine, per quanto riguarda la texture, il prodotto ideale per nascondere le rughe è quello fluido. Un prodotto più denso si assorbe difficilmente e le piccole quantità non assorbite dalla pelle si accumulano nelle rughette. Al contrario, un prodotto in polvere conferisce al viso un aspetto farinoso, segnato e “anziano”, peggiorando la situazione anziché risolverla.