Elisabetta Canalis bellezza mozzafiato: ecco com’è cambiata negli anni

Elisabetta Canalis, una bellezza italiana davvero mozzafiato: ecco com’è cambiata nel corso del tempo l’ex velina di Striscia la Notizia.

Elisabetta Canalis è indubbiamente una delle donne italiane più belle in assoluto. Mora, con occhi castani e un fisico mozzafiato che allena quotidianamente, l’ex velina di Striscia la Notizia diventa ogni giorno più bella. In ogni foto che pubblica sul suo profilo Instagram sfoggia una bellezza indiscutibile che, puntualmente, lascia senza fiato i suoi followers.

Guardando la Elisabetta di oggi e quella che, giovanissima, cominciò a lavorare nel mondo dello spettacolo, la differenza è davvero minima. La bellezza della Canalis, infatti, non solo è diventata ancora più evidente, ma c’è anche chi la considera molto più bella oggi rispetto al passato, ma ricordate com’era Elisabetta all’inizio della sua carriera?

Elisabetta Canalis bellezza senza tempo: ecco com’era a 21 anni

Oggi, Elisabetta Canalis ha 43 anni, vive a Los Angeles con il marito Brian Perri e la figlia Skyler e su Instagram pubblica quotidianamente foto e video dei suoi lavori, dei suoi allenamenti, ma anche dei momenti di relax che trascorre con la famiglia e gli amici. Mamma, moglie e donna in carriera che non ha mai messo da parte se stessa dedicando al proprio corpo il giusto tempo. Il risultato è un fisico al top della forma grazie alla passione per lo sport che Elisabetta ha sempre alimentato.

La bellezza di oggi della Canalis è nota a tutti, ma ricordate com’era quando cominciò a ballare sul bancone di Striscia la Notizia facendo innamorare tutti i telespettatori del tg satirico di Antonio Ricci? All’epoca aveva appena 21 anni. Si era da poco trasferita a Milano dopo la maturità classica e aveva tanti sogni nel cassetto.

Nella foto che vedete qui in alto, Elisabetta è con Maddalena Corvaglia con cui ha condiviso tutta l’esperienza di Striscia la Notizia instaurando un legame d’amicizia durato anni. Da qualche tempo, però, a causa di alcune indiscrezioni, le due si sono allontanate ed ora, pare, che quell’amicizia non sia più così forte.

Come potete vedere dalla foto, la bellezza di Elisabetta è rimasta intatta nel tempo. Con gli anni, la Canalis ha cambiato la propria immagine sfoggiando un make up e un taglio di capelli differente, ma il fascino è assolutamente lo stesso come sottolineano i suoi fans che, sotto ogni foto, la inondando di complimenti chiedendole spesso il segreto della sua bellezza.