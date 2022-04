Hai spesso dolore al seno? Potrebbe essere mastodinia

La mastodinia è un problema piuttosto comune e spesso poco conosciuto. Scopri quali sono i sintomi più importanti da riconoscere.

Il dolore al seno può portare con se svariati significati e cause ben diverse tra loro. Nella maggior parte dei casi, queste non sono riconducibili a patologie pericolose ma a situazioni che necessitano comunque un’attenta anamnesi e che hanno bisogno di particolari attenzioni al fine di poter stare subito meglio.

Tra le cause del dolore al seno di cui si sente parlare poco ma che sarebbe importante conoscere meglio c’è la mastodinia. Una condizione che può presentarsi in forma passeggera o duratura e che, sopratutto nel secondo caso, merita i giusti approfondimenti. Ecco, quindi, quali sono le cause principali della mastodinia e quali sono i sintomi attraverso cui riconoscerla.

Mastodinia: i sintomi che è importante conoscere

Avere dolore al seno, nel corso della vita di una donna, è più che normale. Ovviamente, quando questo si presenta in modo continuo è indispensabile consultare il medico e valutare la necessità di una visita senologica e di un eventuale ecografia di controllo. Trattandosi di un aspetto molto delicato nella vita di una donna, è infatti opportuno prestare attenzione ad ogni più piccolo cambiamento, compresi quelli relativi al dolore.

Detto ciò, quando si ha male, per fortuna, le patologie più gravi non sono poi così frequenti ma ce ne sono altre che è importante imparare a riconoscere. Una tra queste è la mastodinia. Questa può presentarsi in modo sporadico o ciclico diventando anche abbastanza fastidiosa per via del dolore e della tensione che porta con se.

La mastodinia può presentarsi in entrambi i seni o in un solo e può dipendere dagli ormoni ma esserne anche scollegata. Tra i sintomi più riconoscibili ci sono la tensione mammaria, il dolore localizzato o diffuso e una frequenza che può essere ciclica. Quanto alla durata, a volte può durare qualche ora ma in alcuni casi può protrarsi molto più a lungo.

Per poterla riconoscere è necessaria una visita medica solitamente seguita da ecografia o mammografia (ciò varia in base all’età). Andando ai trattamenti, una volta emerso che non ci sono patologie gravi a cui far riferimento, la mastodinia può essere tenuta sotto controllo con la sola osservazione del suo andamento e con l’assunzione di qualche analgesico da banco.

Nei casi più seri, ovvero quelli in cui il dolore è molto forte, il medico può optare per una terapia orale in grado di variare l’attività degli ormoni in circolo e diminuire gli episodi dolorosi. Ovviamente, ogni caso è a se e per poterlo comprendere al meglio è indispensabile la visita medica.

Riassumendo, quindi, in caso di dolore al seno è importante non allarmarsi ma essere anche proattive e recarsi subito dal medico. La prima cosa da fare è infatti quella di escludere patologie gravi. E, subito dopo scoprire la causa del dolore. Una volta identificata attraverso i sintomi e la valutazione medica, se questa dovesse essere la mastodinia, si possono eseguire altri esami eventualmente suggeriti dal medico e utili per capire se è legata alla fibromialgia o altre patologie. Fatto clò si potrà decidere se agire in modo tranquillo, attendendo che il dolore passi da solo, o attraverso l’uso di farmaci. Questi dovranno ovviamente essere identificati e prescritti dal medico curante.

Ciò che conta è tranquillizzarsi prima di tutto. E trovare un modo per non dover provare troppo dolore, sopratutto se questo tende a presentarsi spesso per durare a lungo.