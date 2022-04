Giallo e blu spopolano anche tra gli accessori. Scegli i tuoi preferiti!

Il giallo ed il blu non sono mai stati così popolari. Nel mondo del fashion soprattutto il secondo si vede in abiti ed accessori delle nuove collezioni e noi, ovviamente, non potevamo farci sfuggire validi consigli su cosa comprare.

Secondo recenti teorie, sembra che il giallo della bandiera ucraina simboleggi gli sconfinati campi di grano maturo presenti sul territorio ed il blu stia semplicemente per il cielo. Adottata nel 1991, riprende la vecchia stampa adottata nel 1917. Quello che ci interessa oggi però sono le borse e le scarpe più cool del momento che, un po’ per caso ed un po’ per schieramento di pensiero, invadono le vetrine delle nostre città.

Scopriamo quindi perché, a prescindere da tutto, è bene avere qualcosa in queste tonalità nel nostro guardaroba e come sfoggiarlo.

Giallo e blu sono ovunque! Ecco come dosarli nei nostri outfit

Indossarli insieme è un po’ troppo particolare, va bene schierarsi ma a livello visivo non è il massimo, soprattutto per una serata fuori con il vostro lui. Il blu elettrico sta davvero molto bene con il verde smeraldo e le influencer più attente lo sanno.

Il giallo invece, come abbiamo visto già la scorsa estate, può essere perfetto (non al primo impatto magari ma al secondo sì) con il rosa shocking.

La borsa a tracolla Hana in pelle gialla di See By Chloé (305 euro) è adatta alle passeggiate pomeridiane. Ok anche ai ritrovi tra amici come quello che in molte staranno facendo proprio oggi. Va detto che bisogna essere in grado di portare con sé solo l’essenziale ma una volta definito ciò, una maglia con scollo a barca, un paio di jeans e le sneakers favorite ed il look è completo.

Davvero splendidi, i sandali Aquazzurra in blu elettrico sono decorati con farfalle sul listino e sulle estremità dei lacci. Un modello romantico ed iperfemminile, difficile farne a meno. Costano 695 euro sul sito ufficiale del brand.

Sono di Aldo Castagna le nuove décolleté Chanel gialle con fiocco decorato da brillantini. L’apertura posteriore le rende adatte anche al caldo. Il raso di seta fa si che il match con un abito da sera sia d’obbligo. Il prezzo è di 325 euro.

La borsa blu di Jacquemus (575 euro già scontata del 10% su MyTheresa) è introvabile in molti colori ma per ora in bluette risulta ancora disponibile. L’iconico Chiquito ha il manico ad anello ed il logo dorato sul lato sinistro, nell’angolo. Si può mettere con qualsiasi cosa.

Diametralmente opposte alle borse con i cristalli, quelle più casual che abbiamo visto oggi sono più versatili ed hanno senza alcun dubbio un significato più profondo. La moda è bella anche per questo, può essere leggere e mandare messaggi intensi in base alle occasioni, la scelta è sempre e solo tua!

Silvia Zanchi