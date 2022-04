Amici 21, batosta per Alessandra Celentano: Todaro trionfa!

By

Ad Amici 21 è arrivata la batosta per l’insegnante di danza classica Alessandra Celentano. A trionfare è stato Raimondo Todaro!

Amici 21 è uno dei programmi di successo ideati e condotti da Maria De Filippi su canale 5. Il talent durante il corso di questi anni ha scovato numerosi talenti che dopo la fine dell’esperienza nella scuola più famosa d’Italia sono riusciti ad affermarsi nel mondo dello spettacolo. Basti pensare ad Alessandra Amoroso, Emma Marrone o al caso più recente di Giulia Stabile.

Questi talenti, anche durante il loro trascorso nel programma, non hanno convinto tutti i professori, com’è giusto che sia, ma al di fuori sono riusciti ad affermarsi. Quest’anno, ad esempio, chi ha diviso più di tutti gli insegnanti è l’aspirante ballerina Serena Carella. La giovane artista fa parte della squadra di Raimondo Todaro che crede nelle sue potenzialità, mentre invece Alessandra Celentano l’ha stroncata affermando che non ha un fisico adatto per poter fare la danzatrice nella vita.

I due insegnanti non sono mai riusciti a trovare un punto di incontro. Così abbiamo chiesto il parere del pubblico, chiedendogli di esprimere una preferenza sull’opinione di uno dei coach e i risultati sul sondaggio su Amici 21 non sono di certo tardati ad arrivare.

Sondaggio Amici 21: Raimondo Todaro batte Alessandra Celentano

Abbiamo così chiesto ai nostri lettori chi tra i due professori di danza avesse ragione in merito al percorso di Serena ad Amici 21. I risultati, come abbiamo avuto modo di poter anticipare, non sono di certo tardati ad arrivare ma prima di proseguire e svelarvi il responso degli utenti della rete, è doveroso fare alcune importanti precisazioni.

La prima è che questo sondaggio è stato ideato con l’unico scopo di intrattenere i nostri lettori e lungi da noi voler influenzare la loro opinione in merito ai personaggi o programmi trattati. Il risultato, che da qui a breve sveleremo, è stato stilato attraverso una media di voti ricevuti e in fondo a questo articolo trovate tutte le percentuali che abbiamo raccolto durante le scorse ore dopo l’apertura del sondaggio sui nostri canali social. Chiarito questo importante aspetto, possiamo proseguire con il topic di questo pezzo.

I nostri lettori si sono trovati concordi con il parere espresso da Raimondo Todaro ad Amici di Maria De Filippi, mentre nelle scorse settimane hanno fortemente criticato la giuria del serale, credendo probabilmente nelle capacità artistiche di Serena Carella, che sembra essere ai loro occhi una delle giovani promesse di quest’edizione che raccogliendo numerosi consensi a livello di ascolti.

I nostri lettori hanno dato una forte batosta ad Alessandra Celentano, allontanandosi dalla sua idea di danza; elogiando invece quella proposta ed avanzata dalla new entry di quest’anno Raimondo Todaro che continua a collezionare numerosi consensi.