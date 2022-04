Come affronti le difficoltà? Ce lo dice questo test della personalità

Il test su come affronti le difficoltà è qui per dirci come riesci a fronteggiare traumi o momenti difficili. Ti va di provarlo?

Tutti, chi più e chi meno, dobbiamo purtroppo affrontare dei momenti difficili nella vita. Ognuno ha i suoi ed è inutile fare comparazioni o “gare“: anche chi vive le vite più privilegiate e fortunate del mondo ha dei problemi!

Il test della personalità di oggi vuole aiutarci a scoprire come affronti questi momenti di sconforto (che noi ci auguriamo siano il meno possibile nella tua vita).

Ti va di scoprirlo insieme a noi?

Test su come affronti le difficoltà: dicci cosa vedi nel disegno e scopri chi sei veramente

Oggi abbiamo scelto di proporti un quadro di un artista che ormai conosciamo bene: si tratta del pittore surrealista Vladimir Kush che crea spesso opere veramente fantastiche.

Quella di oggi non fa eccezione e per questo abbiamo deciso di usarla per il nostro test su come affronti le difficoltà.

Come vedi, infatti, l’opera rappresenta due soggetti molto diversi “mischiati” insieme.

Noi vogliamo sapere da te quale dei soggetti hai notato prima, in maniera praticamente inconscia.

Non preoccuparti di darci la risposta che credi più “giusta” o conforme a quello che ti vuoi sentir dire: questo è un test che serve solo a darti qualche indicazione sul tuo modo di ragionare, non vuole dirti come comportarti!

Allora, sei pronta a scoprire come reagisci alle difficoltà?

hai visto il mare : ehi, se hai visto le onde forse devi provare anche questo test che ti aiuta a capire se sei felice davvero ! Ma torniamo al nostro test su come affronti le difficoltà . Visto come il simbolo della rinascita, da cui tutto viene e tutto torna, il mare rappresenta la voglia di rivoluzionare la propria vita. Evidentemente sei una persona che ha un approccio piuttosto “standard” a qualsiasi situazione e che sente il peso di questo atteggiamento. Diciamo che non affronti le difficoltà in maniera particolarmente “innovativa” o capace di risolverle al volo: le accetti quasi passivamente e aspetti che passino. Quello che hai visto nel test di oggi, però, ci fa capire che qualcosa sta per cambiare: buon per te!

: ehi, se hai visto le onde forse devi provare anche ! Ma torniamo al nostro su le . Visto come il simbolo della rinascita, da cui tutto viene e tutto torna, il mare rappresenta la voglia di rivoluzionare la propria vita. Evidentemente sei una persona che ha un approccio piuttosto “standard” a qualsiasi situazione e che sente il peso di questo atteggiamento. Diciamo che non affronti le difficoltà in maniera particolarmente “innovativa” o capace di risolverle al volo: le accetti quasi passivamente e aspetti che passino. Quello che hai visto nel test di oggi, però, ci fa capire che qualcosa sta per cambiare: buon per te! hai visto il canyon : generalmente il canyon rappresenta un divario quasi impossibile da colmare. Ci dispiace dirti che, evidentemente, il test su come reagisci alle difficoltà ha svelato un tuo tratto debole. Hai quasi paura di affrontare qualsiasi cosa potrebbe succederti, perché credi che diventerebbe probabilmente molto più grande di te!

Forse dovresti provare anche il nostro test delle paure nascoste : c’è qualcosa che “nascondi” anche a te stessa che, probabilmente, ti frena dal trovare una soluzione pratica!

Non credere che vedere il canyon sia per forza un risultato negativo: adesso sai che è la tua paura a crearti il problema maggiore e non il fatto che tu sia “incapace” di affrontare le difficoltà!

: generalmente il canyon rappresenta un divario quasi impossibile da colmare. Ci dispiace dirti che, evidentemente, il test su come reagisci alle difficoltà ha svelato un tuo tratto debole. Hai quasi paura di affrontare qualsiasi cosa potrebbe succederti, perché credi che diventerebbe probabilmente molto più grande di te! Forse dovresti provare anche il : c’è qualcosa che “nascondi” anche a te stessa che, probabilmente, ti frena dal trovare una soluzione pratica! Non credere che vedere il canyon sia per forza un risultato negativo: adesso sai che è la tua paura a crearti il problema maggiore e non il fatto che tu sia “incapace” di affrontare le difficoltà! hai visto la barca : ovviamente la barca rappresenta il movimento, la voglia di allontanarsi e di scoprire nuovi lidi (per l’appunto).

Forse sai affrontare le difficoltà in maniera che per te è ottimale ma che, secondo il test di oggi, potrebbe avere delle conseguenze complicate per te. Sei abituata ad allontanarti dai problemi, a lasciarteli alle spalla facendo finta che non esistono.

A volte questo funziona: ti liberi delle zavorre e veleggi (è proprio il caso di dirlo) verso una nuova vita. Altre volte, purtroppo, questo ti creerà dei problemi per il futuro: il tuo modo di risolvere le difficoltà, quindi, è… metà e metà, dai!

: ovviamente la barca rappresenta il movimento, la voglia di allontanarsi e di scoprire nuovi lidi (per l’appunto). Forse sai affrontare le difficoltà in maniera che per te è ottimale ma che, secondo il test di oggi, potrebbe avere delle conseguenze complicate per te. Sei abituata ad allontanarti dai problemi, a lasciarteli alle spalla facendo finta che non esistono. A volte questo funziona: ti liberi delle zavorre e veleggi (è proprio il caso di dirlo) verso una nuova vita. Altre volte, purtroppo, questo ti creerà dei problemi per il futuro: il tuo modo di risolvere le difficoltà, quindi, è… metà e metà, dai! hai visto le aquile: complimenti se hai visto le aquile. Non è veramente da tutti avere un occhi così “fino”! Un’aquila rappresenta spesso concetti come quelli del dominio, della saggezza e del coraggio. Possiamo ben dire che sei una persona in grado di affrontare le difficoltà praticamente in maniera perfetta. Puoi insegnarci?

Scherzi a parte, evidentemente sei una persona che ha un ottimo rapporto con sé stessa e che riesce, quindi, a gestire le sue emozioni di fronte a situazioni particolarmente dolorose. Sei in grado di prenderti cura di te, di capire come aiutare gli altri e di non farti sopraffare dalle circostanze sfavorevoli. Complimenti!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.