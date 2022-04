Forse devi provare a fare l’amore sussurrando: ecco perché

Sussurrare durante i rapporti potrebbe essere la “svolta” di cui nessuno ti ha mai parlato? Scopriamolo immediatamente insieme.

Ma sì, andiamo controcorrente.

Perché dovresti fare quello che fanno letteralmente tutti (o quasi) sotto le lenzuola… come se fossi “banale” come tutti gli altri?

No, dai, stiamo scherzando.

Il mondo è bello perché è vario è certamente un luogo comune ma, come tanti altri luoghi comuni, ha un fondo di verità.

Oggi abbiamo deciso di parlare di qualcosa che può essere molto sensuale sotto le coperte e sì, si tratta proprio di sussurrare!

Sussurrare durante i rapporti: ecco perché e come dovresti farlo

Ti sei sempre chiesta come fare a migliorare la tua vita intima?

No, aspetta: detta così sembra una promozione di quelle vecchio stile, quando durante i programmi preferiti di tua nonna iniziavano le televendite dei materassi.

Non vogliamo dire che tu debba stare sempre a pensare ad un modo per risolvere problemi che non ci sono nella tua relazione.

Se i rapporti intimi con il tuo partner vanno alla perfezione, perché dovresti mai cercare di “migliorarli”?

Beh, partiamo da un presupposto: la noia e la routine possono fare veramente male ad un rapporto intimo anche se il fatto che esista il sesso di routine (di cui ti abbiamo parlato qui) e che faccia benissimo è ormai un dato di fatto.

Se abbiamo parlato anche del fatto che gemere durante i rapporti potrebbe essere un ottimo modo per raggiungere l’orgasmo e non stiamo cercando di televenderti niente, cosa stiamo cercando di fare?

Ti parliamo di sussurrare durante i rapporti perché il suono è qualcosa che può aiutarti a creare un’atmosfera nuova ed eccitante… a costo zero!

Insomma, vale la pena fare un tentativo, non credi?

Perché dovresti sussurrare durante i rapporti intimi

Partiamo dal primo motivo: perché è divertente, no?

Non devi “solo” sussurrare ma puoi anche soffiare, usare le unghie per fare suoni ritmici e soddisfacenti e creare, così, un’atmosfera del tutto sensuale.

Chi lo ha detto che bisogna sempre fare tutto al massimo volume per divertirsi sotto le lenzuola?

Il secondo motivo per cui sussurrare durante i rapporti intimi potrebbe essere un vero e proprio nuovo modo di eccitarvi, potrebbe avere a che fare con tu ed il tuo partner.

Tutti conosciamo quella sensazione di rilassatezza che viene da un massaggio, da una pulizia del viso o da quei piccoli gesti che non sono erotici ma che ci fanno rilassare completamente, vero?

Bene, esistono persone che trovano i suoni estremamente rilassanti (ovviamente solo alcuni) e che, quindi, quando sentono un particolare ritmo si rilassano come se avessero ricevuto un massaggio.

Suoni come quelli elencati qui sotto, possono creare una specie di trance che risulta anche molto sensuale! Ecco alcuni esempi:

il suono dei tasti della tastiera di un computer

unghie che ticchettano

sussurri (ehi, non lasciamo niente al caso)

un leggero soffiare

Ovviamente questi suoni possono differire, variare ed essere più o meno eccitanti a seconda di chi hai davanti. Il fatto è, però, che se non provi mai a farli sentire al partner mentre vi date da fare… non saprai mai cosa gli piace davvero!

Come integrare questi sussurri nella tua vita intima?

Beh, noi di consiglieremmo di partire dalla base: parla con il tuo partner!

Scoprite insieme che cosa vi piace e che cosa non vi piace. Potreste mettere delle cuffie ed ascoltare vari suoni o vari sussurrii proprio per capire se la cosa, di base, vi eccita!

Se, invece, puoi provare direttamente con la pratica, il suggerimento è quello di iniziare ovviamente con calma.

Noi ti consigliamo sempre di parlare prima con il tuo partner ma puoi provare anche a “sorprenderlo”. Dopo, però, ricordati di chiedergli cosa gliene è parso, se gli è piaciuto o lo ha messo a disagio. Rispetta anche ed ovviamente i suoi paletti!

Inizia con il sussurrare nel suo orecchio delle parole sensuali o anche solo mormorare o provare con un ronzio.

Puoi soffiare piano sempre nel suo orecchio o su altri punti del suo corpo, oltre che usare la punta delle dita per picchiettare la sua pelle o le unghie per creare una “sinfonia” sussurrata.

I risultati potrebbero essere veramente interessanti e molto bollenti: sicura di voler provare?