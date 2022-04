Non credono a niente: sono i segni più scettici di tutto lo zodiaco

Se conosci uno dei segni zodiacali più scettici nell’oroscopo, allora sai quanto è difficile avere a che fare con lui: ma c’è qualcosa a cui crede?

Noi speriamo, ovviamente, che non ci sia il tuo partner in questa classifica di oggi ma neanche un tuo professore universitario od il tuo capo.

Perché? Ma come, oggi abbiamo chiesto a stelle e pianeti di dirci quali sono in assoluto le persone più scettiche, quelle che proprio non crederebbero a niente e a nessuno.

Neanche a te, quindi!

Meglio avere sempre fatti e prove a portata di mano quando parli con loro: scopriamo chi sono, che è meglio!

I segni zodiacali più scettici di tutto l’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Non c’è niente da fare, per quanto tu ci abbia provato, purtroppo, combattevi contro un nemico troppo grande.

Di chi parliamo? Ah ma dei segni zodiacali più scettici di tutto l’oroscopo!

Oggi abbiamo chiesto a stelle e pianeti di aiutarci a scoprire quali sono i segni zodiacali che proprio non possono fare a meno di dire “Non ci credo“.

Poco importa di che cosa si stia parlando!

Con ogni probabilità i segni zodiacali più scettici dell’oroscopo non sono di certo qui a leggere la classifica su di loro… meglio così, possiamo sbizzarrirci!

Vergine: quinto posto

Cari amici della Vergine, sappiamo bene che vi sareste aspettati un posto più in alto nella nostra classifica di oggi dell’oroscopo.

Certo, siete persone che non si fanno nessun problema a dire agli altri che, senza prove, i loro racconti non valgono niente questo ve lo riconosciamo.

Peccato, però, che la Vergine sia un segno anche capace di farsi “fregare” spesso. Non è una questione di intelligenza ma di incredulità: la Vergine non potrebbe mai mentire troppo e, quindi, si aspetta anche da tutti gli altri lo stesso modo di fare!

Scorpione: quarto posto

Gli Scorpione sapevano che si sarebbero trovati nella classifica dei segni più scettici dello zodiaco (ehm… chissà se la stanno leggendo o se credono all’oroscopo!).

Per lo Scorpione, infatti, essere una persona “scettica” è importantissimo: nella vita conta far sapere a tutti che nessuno può prendere in giro gli Scorpione!

Ecco perché i nati sotto questo segno sono persone che non possono proprio credere a niente: potrebbero essere smentiti di punto in bianco e questo, per gli Scorpione, è inammissibile!

Ariete: terzo posto

Sapete perché gli Ariete non credono a niente ed a nessuno? Ci sono due motivi in particolare: il primo è che per gli Ariete l’unico parere che conta è il proprio. Solo gli Ariete hanno ragione e solo gli Ariete hanno diritto ad esprimere un’opinione (o quasi). Arriviamo poi al secondo motivo: gli Ariete sono scettici perché, visto che mentono spesso e volentieri, si aspettano anche che tutti gli altri si comportino come loro!

Cari Ariete, non offendetevi: siete nella classifica dei segni zodiacali più scettici dell’oroscopo perché, obiettivamente, a voi non la si fa!

Capricorno: secondo posto

Potevano mancare i Capricorno nella nostra classifica dei segni zodiacali più scettici fra tutti?

La risposta, ovviamente, è no visto anche e soprattutto il fatto che si trovano al secondo posto della classifica di oggi!

I Capricorno sono persone che non crederebbero veramente a niente o a nessuno. Anzi, di più: ai Capricorno non importa veramente nulla di quello che dicono gli altri!

Se cercate di mentire ai Capricorno, la loro reazione sarà probabilmente un’alzata di spalle. Il loro scetticismo li porta ad essere estremamente pratici e molto poco interessati agli altri!

Cari Capricorno, va bene essere scettici ma voi a volte esagerate proprio! Non diciamo che dobbiate diventare espansivi come i segni zodiacali che parlano anche con i muri ma meno scostanti sì!

Toro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più scettici dell’oroscopo

Anche se i nati sotto il segno del Toro fanno parte di quei segni zodiacali che si legano tutto al dito (e che, quindi, non scordano veramente mai neanche un torto), possiamo assicurarvi che i Toro sono anche molto scettici.

Magari potete averli presi di sprovvista una volta ma poi i Toro non si fanno più cogliere impreparati!

Da quando i Toro hanno scoperto che Babbo Natale non esiste, infatti, hanno imparato anche che non devono fidarsi veramente di nessuno per due volte di fila.

Ecco, quindi, che i Toro finiscono per essere i segni zodiacali più scettici di tutto l’oroscopo: semplicemente non possono (e non vogliono) credere agli altri.

Chissà cos’altro potrebbero nascondergli!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.