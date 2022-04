Rocio Munoz Morales rifatta? La verità strabiliante nella foto dell’esordio

Rocio Munoz Morales rifatta? La verità sulla straordinaria bellezza della compagna di Raoul Bova nella foto degli esordi.

Rocio Munoz Morales non ha bisogno di presentazioni. L’attrice spagnola, da anni in Italia, è entrata nel cuore del pubblico recitando in film e fiction di successo come Immaturi – Il viaggio e Un passo dal cielo, ma anche affiancando Carlo Conti sul palco del Festival di Sanremo insieme ad Emma e Arisa.

In Italia, Rocio Munoz Morales, non ha trovato solo il successo, ma anche l’amore. La storia con Raoul Bova dura da anni ed è stata coronata dalla nascita di due bambine, Luna, nata il 2 dicembre 2015, e Alma, nata il 1º novembre 2018. L’incontro con Raoul Bova è avvenuto sul set del film “Immaturi – Il viaggio” che ha segnato il suo esordio cinematografico. Proprio dal film Immaturi arriva una foto che svela la verità sulla bellezza della Morales.

Rocio Munoz Morales rifatta? Dal set la foto che svela tutta la verità

Immaturi – Il viaggio è un film di Paolo Genovese del 2012. All’epoca, Rocio Munoz Morales aveva solo 24 anni ed era assolutamente bellissima. Stessi lineamenti del viso, stesso fisico longilineo, stesse labbra e stesso naso per l’attrice spagnola che è una delle donne più belle del mondo dello spettacolo.

Quella di Rocio non solo è una bellezza assolutamente naturale, ma anche semplice, raffinata ed estremamente elegante. Qualsiasi cosa indossi, l’attrice riesce ad esaltare i capi che sfoggia lasciando sempre senza parole i fan.

Una bellezza che le ha permesso di lavorare anche come modella prima di essere rapita dal mondo della recitazione. Oggi, si divide tra lavoro e vita privata. Sui social condivide spesso foto in cui è da sola, ma anche con le sue bambine e con il compagno Raoul Bova a cui fa anche dediche romantiche con cui vive una storia stabile e lontana dai riflettori proteggendo la privacy delle loro piccole.

Rocio, dunque, è una bellezza tutta naturale frutto del grande amore dei suoi genitori. Belle come lei sono anche le sorelle che cerca di vedere ogni volta che il lavoro e i vari impegni le permettono di tornare in Spagna per rivivere i luoghi in cui è cresciuta e ricaricarsi con l’energia e l’affetto della sua famiglia.