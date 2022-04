Nosehack: scopriamo l’ultima frontiera del contouring per il naso

Hai mai sentito parlare del nosehack, l’ultimo trend che impazza su TikTok? Serve per rendere il tuo naso più sottile attraverso una particolare tecnica di contouring. Ecco come si realizza.

Direttamente da TikTok arriva il nosehack, il nuovo trend che sta facendo letteralmente impazzire tutte le donne, di tutte le età.

Crederai che essendo nato su un social usato prettamente per giovani, ad usarlo saranno solo loro, ma non è così.

Dalla Z Gen è passata ai Millennials per arrivare addirittura ad essere scelta dai cosiddetti boomer.

Sì, perché sarà anche un trend nato su TikTok, ma è talmente facile da realizzare, che può essere messo in pratica davvero da tutte le donne, anche le meno esperte.

In cosa consiste? Nell’utilizzare una pinzetta per far apparire il naso più piccolo, in pieno social – style.

Del resto, ormai Instagram – ma non solo – propone tantissimi filtri “effetto chirurgia” che servono a rendere le labbra più carnose, la pelle levigata, il naso più sottile.

Per quanto questa sia una pratica non sempre salutare – tanto che “i piani alti dei social” avevano pensato di abolirla del tutto qualche tempo fa – è pur sempre diffusissima.

Ma come ricreare l’effetto naso sottile anche nella realtà, senza dover ricorrere alla chirurgia? Con il nosehack, un trend social divenuto ormai realtà. Ecco come si realizza.

Nosehack: tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo trend

I social ormai si sono fusi con la realtà, tanto che spesso non sappiamo più dove finiscono i social ed inizia la vita vera.

Sì, perché spesso di vita vera non si può parlare quando si parla di social. Sono troppo spesso le persone che ostentano cose che non hanno, vogliono apparire come non sono, usano i filtri – e Photoshop, ammettiamolo – per nascondere quello che non vogliono mostrare.

Ormai è divenuta una (tristissima) prassi. Ma dall’ultimo social nato e diffuso tra i giovanissimi possiamo trarre del buono.

Come applicare un filtro naturale sul nostro naso, per valorizzarlo ed applicare una tecnica di contouring non convenzionale, ma efficacissima? Attraverso l’ultimo trend che impazza su TikTok, il nosehack.

Come si realizza? Lo abbiamo anticipato già prima: ti servirà solo una pinzetta. Qual è il nesso tra make up e pinzetta? Te lo spieghiamo subito.

Per realizzare questo trucco ti serviranno pochissimi passaggi, anche molto semplici e questo lo rende adatto anche alle meno esperte.

Per prima cosa, dovrai prendere la tua pinzetta, che fungerà in pratica da righello e ti permetterà di creare linee perfette.

Hai mai sentito parlare delle tecniche di contouring per rendere il naso più sottile? Bene, questa non differisce molto da loro.

Se vuoi sapere come si realizza quello “classico” puoi prendere spunto da quello realizzato da Soleil Sorge, che è l’esempio perfetto.

In pratica dovrai prendere la pinzetta, girarla in senso orizzontale e poggiarla sul naso.

Dovrai a questo punto prendere un fondotinta più scuro e creare delle linee ai lati del naso, usando appunto il tuo strumento a mo’ di riga.

In questo modo otterrai delle linee perfette e drittissime e non potrai sbagliare. Sappi che il contouring richiede precisione e questo metodo ci aiuta tantissimo in questo senso.

Al centro delle righe scure, dovremo poi passare un fondotinta oppure un correttore chiarissimo (anche bianco va benissimo).

In questo modo avremo creato il giusto contrasto che servirà per ottenere i famosissimi chiaro scuri propri del contouring.

L’ultima cosa che ci resta da fare è sfumare: occhio a farlo benissimo, perché non possiamo di certo permetterci di far mescolare tra di loro le linee, rovinando tutto il nostro lavoro.

Per concludere, basterà passare un po’ di illuminante nella parte centrale del nostro naso, togliere le pinzette ed il gioco sarà fatto.

Applicare il contouring sul naso non è mai stato così facile.