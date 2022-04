Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate e seguite degli ultimi anni. Ma vi ricordate com’era a inizio carriera? Semplicemente favolosa!

Lei è una delle cantanti più amate e discusse degli ultimi anni, nota soprattutto per la sua lunga e tormentata storia d’amore con quello che molti credevano essere l’amore della sua vita, Gigi D’Alessio. Oggi Anna Tatangelo ha una carriera di successo e si è finalmente buttata alle spalle la storia con D’Alessio iniziando una relazione con un’altra persona (con la quale, però, sembra aver già chiuso ogni rapporto). Ma vi ricordate com’era Anna Tatangelo da giovane, quando ancora non era così famosa? Semplicemente bellissima.

Anna Tatangelo è una cantante pop molto amata, protagonista di varie trasmissioni TV nel corso degli anni. Molto famosi sono stati i suoi duetti con il grande amore della sua vita, Gigi D’Alessio (che oggi ha definitivamente voltato pagina avendo un figlio da un’altra donna). La Tatangelo si è inoltre distinta, nel corso degli anni, per la sua attenzione alle tematiche sociali e per il suo impegno in difesa dei diritti delle donne. Ecco com’era prima di raggiungere il successo nazionale.

Com’era Anna Tatangelo a inizio carriera

Anna è sempre stata bellissima, anche da molto giovane quando non era ancora così famosa. Abbastanza intuibile, d’altronde.

Già nei primi anni della sua carriera, quando ancora aspettava l’occasione di mettersi in mostra e entrare nell’olimpo delle celebrità della musica italiana, si è aggiudicata la vittoria di diversi premi musicali tra cui l’Accademia della Canzone di Sanremo. L’evento che però le ha fatto ottenere la notorietà tanto desiderata è stato il Festival di Sanremo 2002 dove, ancora giovanissima, si è esibita nella categoria «Giovani», con il brano Doppiamente fragili.

Nel corso della sua lunga carriera Anna ha inciso oltre cento canzoni e ha venduto più di 1,6 milioni di dischi, aggiudicandosi diversi dischi d’oro e di platino che l’hanno portata ad affermarsi definitivamente nel mondo della musica melodica italiana. Tra le sue canzoni di maggior successo ricordiamo le cover Dio, come ti amo e Tu sì ‘na cosa grande e i singoli Muchacha e Inafferrabile. Forse non tutti ricordano che la Tatangelo si è inoltre aggiudicata il primo posto a Sanremo 2005 nella categoria donne e un secondo posto nel 2008. Ha inoltre vinto un Venice Music Awards, un Wind Music Awards nel 2011 e il Premio Lunezia nel 2018.

Dal punto di vista sentimentale, la Tatangelo (di cui forse non sapete queste 5 curiosità) sembra aver recentemente rotto con il fidanzato, l’artista napoletano Livio Cori. I due non sembravano comunque vedersi spesso, a causa dei tanti impegni di entrambi. La coppia stava insieme da quasi un anno. Solo poco tempo fa, i due avevano scritto sui loro profili Instagram: “Non importa chi ero o chi sarai perché so che adesso siamo”. Un post molto romantico che però è ora sparito da entrambi gli account. Adesso non resta che aspettare di sapere la ragione di questo improvviso allontanamento…