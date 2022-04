Scegli l’accessorio da viaggio a cui non puoi rinunciare e scopri chi sei

Abbiamo deciso di scoprire che tipo di persona sei grazie al test dell’accessorio da viaggio: devi solo dirci quale è indispensabile per te!

Lo sappiamo che queste temperature che si alzano e queste giornate che si allungano ti dicono solo una cosa all’orecchio: vacanze!

Anche noi ci pensiamo spesso… siamo in quel momento in cui vediamo, finalmente, arrivare il momento di rilassarci!

Il test di oggi vuole capire che tipo di persona sei (e se sarebbe divertente venire in vacanza con te) grazie ad una semplice scelta. Ti va di giocarci insieme?

Test dell’accessorio da viaggio: scegli quelli indispensabili per te e scopri chi sei

Dobbiamo ammettere che non c’è modo migliore per conoscere veramente qualcuno del viaggio.

Partire insieme, affrontare piccoli disguidi e rispettare tabelle di marcia è un ottimo modo per capire che tipo di persona hai vicino, davanti… o sei!

Il nostro test dell’accessorio da viaggio è qui per aiutarci a capire meglio chi sei. Puoi provarlo con le amiche, in modo da non prenotare le vacanze con qualcuno che sai già ti farebbe impazzire!

(Lo sappiamo che il bel tempo di questi giorni ti ha fatto pensare alle ferie, non ti devi nascondere: ci pensiamo anche noi).

Qui sopra hai quattro opzioni tra cui scegliere: dicci quali sono quelle a cui proprio non puoi rinunciare e scopri il tuo “profilo” da viaggiatrice.

cuffie e un diario su cui scrivere (o il tuo libro preferito) : l’accessorio che preferisci in vacanza? La pace, che domande! Sei una persona che ha un ottimo rapporto con sé stessa, che si basta da sola e che in vacanza si vuole rilassare. Non vuoi correre avanti e indietro, forzarti in situazioni “divertenti” oppure dover per forza stare in mezzo a quaranta persone: tu vuoi andare in vacanza! Puoi risultare a volte decisamente “respingente”, soprattutto a chi non ti conosce bene. Per te, però, la vacanza è un momento di relax completo, lontano da tutti e in compagnia di te stessa.

Che ne dici di provare anche il test della pace ? Ti aiuterà a capire dove puoi trovare la tua!

Non è che la vacanza non te la godi, è solo che stai cercando di fare colpo su qualcuno: le colleghe invidiose, un ex partner che ti ha trattata proprio male, quelle amiche andate in vacanza senza di te… insomma, lo sai tu chi è il destinatario di tutti questi contenuti! Andare in vacanza con te può essere un poco stressante: bisogna fare la foto di rito ovunque, aspettare prima di mangiare che tu abbia documentato il tutto e poi fare finta di non sapere di essere inquadrati durante i candid shot. Dai, prova a rilassarti un poco!

Si parte alla tale ora, si acquistano i biglietti in anticipo, bisogna vedere tutte queste cose e non si può assolutamente fare tardi… insomma, sai già cosa ti stiamo per dire.

Sei una persona organizzatissima e decisamente concreta, capace di raggiungere qualsiasi obiettivo che si pone e che riesce a prendere il meglio da ogni situazione.

Viaggiare con te magari è poco “spontaneo” ma di certo è facilissimo: hai tutto sotto controllo e non ti sbagli mai! Forse a volte ti manca un poco l’avventura: che ne dici di provare a fare almeno un giorno di vacanza senza niente di programmato?

Non hai bisogno di portare tanto con te perché l’importante è che tu possa fare festa! (Ci verrebbe quasi da chiederti perché vuoi così tanto non pensare a niente: il test delle paure nascoste potrebbe aiutarti a capire cosa c’è alla base di questo tuo atteggiamento?).

Sei una persona decisamente socievole, capace di parlare con chiunque e anche di divertirsi con poco. Per te è importante avere sempre qualcosa da fare ma non in maniera organizzata, semplicemente lasciandoti trascinare dalla corrente. A venire in vacanza con te c’è il rischio di tornare più stanchi di prima!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.