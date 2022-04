Serena Garitta rifatta? Ecco com’era la vincitrice più amata del Grande Fratello

Serena Garitta si è rifatta oppure la sua bellezza è tutto frutto di madre natura? La vincitrice del Grande Fratello ha svelato tutta la verità.

Serena Garitta è nota al pubblico del piccolo schermo degli italiani per aver partecipato, e anche vinto, una delle tante edizioni andate in onda durante il corso di questi anni del Grande Fratello condotto da Barbara d’Urso, quando il format del reality show si dedicava alle persone comuni e non a personaggi appartenenti al mondo del gossip e dello spettacolo come sta accadendo durante l’ultimo periodo.

Da quel momento il percorso televisivo di Serena è stato tutto in salita, prendendo parte a diversi progetti che le hanno permesso più che mai di entrare nel cuore degli italiani che hanno avuto modo di poterla apprezzare non solo per la sua simpatia ma anche bellezza. Alcuni però sospettano che durante il corso di questi anni abbia ceduto alla mano del chirurgo per migliorare alcuni aspetti del suo corpo ma sarà vero?

Serena Garitta si è rifatta oppure no? A tal proposito, non molto tempo fa, la vincitrice del Grande Fratello ha scelto di rompere il silenzio e di rivelare come stanno realmente le cose.

Serena Garitta si è rifatta? La storica vincitrice del Grande Fratello rompe il silenzio

Serena Garitta, che qualche tempo fa ha svelato i segreti per una forma fisica perfetta, ha ceduto o no all’aiuto del chirurgo? Prima di rispondere a questa domanda, ci sono alcune precisazioni da dover fare a tal proposito.

La prima è che questo articolo nasce con l’unico scopo di intrattenere i nostri lettori e non vuole in alcun modo influenzare quella che è la loro opinione rispetto ai personaggi o programmi trattati e non si vuole tanto meno esprimere sterili giudizi morali in merito alle scelte personali intraprese dagli artisti di cui si parla. Ognuno è libero di poter fare quello che vuole con il suo corpo senza essere oggetto di commenti negativi privi di senso logico. Chiarito questo importante aspetto, scopriamo subito che cosa ha rivelato la vincitrice di Barbara d’Urso in merito ai presunti ritocchini estetici.

Serena ha ammesso di essere ricorsa all’aiuto del chirurgo ma soltanto arrivata ai 40 anni, in quanto ha scelto di aggiustare il suo seno. La vincitrice del Grande Fratello ha ammesso di non aver aumentato o diminuito la sua dimensione ma semplicemente di averlo aggiustato in quanto ha subito una drastica riduzione di peso e per questo motivo non era più quello di una volta. Il resto, invece, è tutto merito di madre natura in quanto questa è l’unico aspetto che ha voluto modificare del suo corpo.

Serena Garitta si è rifatta il seno, ma nulla di così drastico rispetto a quello che aveva fino a poco tempo prima dell’intervento a cui ha scelto di sottoporsi.