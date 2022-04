Attenzione con loro: a questi segni piace sognare ad occhi aperti

I segni zodiacali a cui piace sognare ad occhi aperti non scherzano di certo: preferiscono la vita fra le nuvole a quella reale!

Se conosci uno di questi segni zodiacali, probabilmente, ti sarà capitato più di una volta di dover battere le mani per richiamare la sua attenzione.

Oggi, infatti, abbiamo deciso di parlare di tutte quelle persone che vivono, spesso e volentieri, proprio nel mondo dei sogni: il loro!

Altro che dormiglioni, questi segni zodiacali sono veramente capaci di dimenticarsi dove sono e cosa devono fare perché hanno troppo… a cui pensare! Scopriamo subito chi sono!

I segni zodiacali a cui piace sognare ad occhi aperti: sei nella classifica di oggi?

Quante volte al giorno ti capita, diciamo di sognare ad occhi aperti?

Magari la mattina appena sveglia, quando il caffè deve ancora uscire dalla macchinetta e tu stai pensando intensamente a quanto sarebbe bella la tua vita se fossi JLo.

Oppure ti capita di guardarti allo specchio mentre ti prepari per uscire e spendere quei venti o trenta minuti in più a fingere di dare interviste sul red carpet, come se fossi agli Oscar.

Ehi, non è di certo un crimine (a meno che non ci sia qualcuno che ti aspetta mentre tu provi le espressioni migliori per la telecamera). Tutti sogniamo ad occhi aperti una volta ogni tanto!

Nel caso dei segni zodiacali a cui piace sognare ad occhi aperti, però, si potrebbe finire per esagerare.

Vuoi scoprire la classifica di oggi dell’oroscopo?

Bilancia: quinto posto

Care Bilancia, sappiamo benissimo che rimarrete sconvolte anche solo dalla vostra presenza (anche se in quinta posizione) nella classifica dei segni zodiacali a cui piace sognare ad occhi aperti. Ma come, qualcuno se ne è reso conto?

Ebbene sì: la Bilancia è un segno che tende molto a costruire castelli in aria, fantasticando e ricamando su avvenimenti reali. Ogni tanto, quindi, c’è il rischio che si esponga troppo, sognando ad occhi aperti una realtà che non c’è. Pochi riescono a “beccare” la Bilancia ma vi assicuriamo che sogna ad occhi aperti molto più di quanto non crediate!

Pesci: quarto posto

Ebbene sì, carissimi Pesci, vi abbiamo messo solo al quarto posto della classifica dei segni zodiacali a cui piace sognare ad occhi aperti.

Siete stupiti? Sappiamo che è tutta la vita che la gente vi chiede di “scendere dalla vostra nuvola” e che vi additano come i “sognatori” dello zodiaco ma diciamoci la verità: siete molto più pratici di quanto non vogliate ammettere! (E proprio per questo avete spesso bisogno di emozioni forti, come questi segni zodiacali).

Ai Pesci piace sognare ad occhi aperti, è vero e non lo neghiamo. Ma non sono così persi tra le nuvole come credete! Molte volte usano questa concezione che avete su di loro per carpirvi segreti ed informazioni utili: fateci caso!

Leone: terzo posto

Cari Leone, sappiamo benissimo che vi offenderete a morte ma qualcuno doveva pur dirvelo: siete dei veri e proprio sognatori ad occhi aperti!

Anche se non sembra (perché sono bravissimi a nasconderlo) i nati sotto il segno del Leone sono persone che vivono in un mondo veramente tutto loro!

I Leone sono persone che amano immaginarsi molto (ma molto) più importanti di quello che sono: loro si proiettano già nel futuro!

Veramente non è un crimine: i Leone sono anche persone che lavorano duramente e che, probabilmente, raggiungeranno i risultati che sognano. Peccato che si comportino da subito come nei loro sogni e quindi… anche in maniera troppo arrogante!

Cancro: secondo posto

Carissimi Cancro, di certo non potevate mancare nella classifica di oggi dei segni zodiacali a cui piace sognare ad occhi aperti.

Vi daremmo quasi il primo posto, se non fosse che, almeno una volta ogni tanto, vi piace tornare sulla Terra, insieme a noi.

I nati sotto il segno del Cancro sono persone a cui piace veramente tanto stare con la pancia in aria, pronti a sognare ad occhi aperti un futuro migliore.

(Ehi, non a caso sono anche nella classifica dei segni zodiacali più dormiglioni… o ci sbagliamo?).

I Cancro sono persone che adorano immaginare un mondo più bello di quello che li circonda dove, ovviamente, i protagonisti indiscussi sono proprio loro.

Avete mai visto un Cancro farsi la doccia? Può metterci ore e non perché abbia un rituale particolare di lavaggio: ha solo tantissimi sogni ad occhi aperti che, appena possono, si scatenano!

Aquario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali a cui piace sognare ad occhi aperti

La vita non è un film e non è neanche una fiaba: secondo gli Aquario questo è il suo più grande difetto!

Anche se gli Aquario sono veramente bravissimi a nasconderlo, per loro è facilissimo sognare ad occhi aperti!

Ooh, finalmente un mondo come vogliono gli Aquario: tutti si comportano come gli Aquario, tutti sono gentili con gli altri e tutti riconoscono il duro lavoro degli Aquario.

Come? Ah c’è anche la donna o l’uomo ideale, oltre che una villa sulla riva del mare ed un lavoro invidiatissimo? Meglio, dai.

Ehi, no, aspettate: ci siamo persi in un sogno ad occhi aperti degli Aquario! Fate attenzione quando parlate con un Aquario: vi dirà sempre le cose che vuole lui e vi farà credere alle sue stesse fantasie. Loro sono in grado di distinguerle, però, e voi no!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.