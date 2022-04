È stata la prima attrice della storia di Amici. Dopo tanti anni, ecco com’è oggi e che cosa fa.

Forse qualcuno di voi la ricorderà per essere stata la prima attrice a entrare nella scuola dei talenti in erba di Maria De Filippi, Amici (che all’epoca si chiamava ancora Saranno Famosi). Il suo talento indiscutibile le ha fatto guadagnare l’apprezzamento di tutti gli insegnanti, soprattutto perché, nel corso del programma, sono emerse le sue capacità decisamente poco comuni nel canto e nel ballo. Ma che fine ha fatto quest’attrice che ha saputo incantare tutto il pubblico a casa e in studio?

È stata la prima attrice della scuola di Amici, divenuta nota per le sue capacità artistiche davvero sorprendenti. Oltre a recitare, infatti, si destreggiava perfettamente anche nel ballo e nel canto. Da qualche tempo, però non si parla più di lei, anche se nessun fan di Amici può aver dimenticato il suo talento. Intervistata recentemente, l’allora stella di Amici ha dichiarato di essere oggi la persona che avrebbe sempre voluto diventare. Ecco di chi si tratta.

È stata la prima attrice della storia di Amici: ecco com’è oggi e cosa fa

Stiamo parlando della splendida Valeria Monetti, attrice dalle immense capacità artistiche che è stata una delle primissime concorrenti del talent show di Maria De Filippi Amici.

Nata a Milano nel 1980, Valeria ha dimostrato fin da subito la sua forte passione per il mondo dello spettacolo (come quest’altra nota ex concorrente dello show), prendendo costanti lezioni di recitazione. Nel 2001 è entrata nel cast (come concorrente) dell’allora neonata trasmissione televisiva condotta dalla regina di Mediaset, Maria De Filippi: Saranno Famosi. Dopo la sua partecipazione al talent, Valeria è subito riuscita a entrare nel cast dello spettacolo teatrale Sette spose per sette fratelli, un musical statunitense in cui ha recitato il ruolo della giovane Milly. Lo spettacolo si è rivelato un grande successo e sono state fatte diverse repliche nel corso dei primi anni Duemila.

Non sono mancanti neanche gli impegni televisivi. La Monetti ha infatti potuto prendere parte a diversi programmi trasmessi sui canali del Gruppo LT Multimedia. Tra le altre cose, ha preso parte al docu-reality Caccia al Ladro, trasmesso su Leonardo, mentre su Marcopolo l’abbiamo vista nella trasmissione Laguna Blu. Ha inoltre condotto, su Arturo, Interno 138 e Backstage. Attualmente, a 40 anni, Valeria è molto impegnata come attrice teatrale e afferma di aver finalmente realizzato il suo sogno.

Sono passati ormai 20 anni dal suo ingresso a Saranno Famosi, e la Monetti ha affermato di recente che per lei “avere successo vuol dire che un giorno sulla mia carta d’identità accanto alla voce professione ci sarà scritto attrice”. Oggi Valeria tiene molto a tenere sempre aggiornata la sua pagina Instagram, dove è solita condividere i momenti più importanti della sua vita. Ha addirittura fondato una sua compagnia teatrale, AMO, con la quale gira l’Italia. Insomma, si può davvero dire che, per lei, il sogno della vita si sia avverato! A proposito di vecchie star di Amici, vi ricordate di Vanessa Collini? Eccola oggi!