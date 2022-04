Essere più slanciata è presto realtà con questi splendidi accorgimenti

Ci sono cose che non si possono comprare. L’amore, la felicità e l’altezza sono tre ottimi esempi. Ovviamente ci occuperemo di quest’ultima e vedremo alcune facili dritte primaverili per apparire più slanciate.

A prescindere da quanto si sia effettivamente alte, abbigliarsi nel modo giusto (come abbiamo già visto per le varie forme del fisico) ci fa sembrare come desidereremmo essere.

Si va dal jeans leggermente corto al top a maniche lunghe (da portare risvoltate sopra il polso come insegnano le modelle per braccia più affusolate) passando per tutte le maglie che lasciano ben più di due dita di pancia scoperta. Vediamo i trucchi fashion per un effetto da top model!

Stanca di rubare centimetri con i tacchi? Ecco come essere più slanciata

In primavera, si sa, il meteo è ballerino e questo rende incerti i nostri outfit ma, tranquille, perché ci sono soluzioni ed alternative a tutto.

Il jeans va scelto con attenzione perché, per quanto si possa prediligere un modello un po’ più largo al posto di uno skinny, deve rigorosamente arrivare sopra la caviglia. In questo modo anche con un paio di sneakers classiche l’effetto sarà quello di avere le gambe più lunghe.

La camicia annodata in vita è un vero must. Su Instagram si trovano svariati video da seguire su come incrociare i bottoni bassi per lasciarla cadere in modo cool. Le maniche meglio che siano a tre quarti ed il colletto ben definito così che anche il collo appaia alla Modigliani.

Il costume sgambato va bene se ha delle particolarità altrimenti aiuta poco. Le spalline sottili ed un cut-out verticale sono l’ideale. Tocco di classe la scollatura sulla schiena a patto che non sia eccessiva altrimenti se si hanno alcuni chili di troppo si sembra solo una di quelle “vorrei ma non posso” ed è peggio del non provarci affatto.

Mai sottovalutare l’importanza del colore. Bisogna prediligere quelli scuri nella parte bassa del corpo visto che rendono subito un effetto snellente che non dispiace, anzi.

Va poi scelto un trench ben aderente che arrivi a metà coscia. Il busto darà l’impressione di essere più lungo e per quanto riguarda le gambe basta portare sopra una cintura che alzi il punto vita.

Il fatto di avere poco seno e quello di essere slanciate di solito vanno di pari passo ma, in ogni caso, a prescindere da come si voglia apparire per migliorarsi basta davvero poco. Per chi non è solita informarsi su questo genere di cose potrebbero sembrare sciocchezze ma, come avete visto, fanno davvero la differenza. Basta guardare le star nelle apparizioni pubbliche e confrontarle quando sono nella vita privata. Come sappiamo, il più delle volte sono oscene.

Silvia Zanchi