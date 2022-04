Carne, pesce, verdure da sballo in forno: il trucco è a portata di mano

Perché perdere tempo a cercare la gratinatura perfetta quando possiamo averla a portata di mano? Con questo trucco ci facilitiamo la vita

Se non ci è mai successo, significa che siamo particolarmente previdenti o forse solo fortunate. Ma in realtà capita spesso di avere per le mani della carne, del pesce, anche delle verdure ( come farle gratinate) e non sapere come insaporirle. Uno dei modi più veloci e senza stress è gratinarle, ma per preparare la gratinatura serve tempo. E invece come sarebbe bello averla già a portata di mano, solo da far cadere a pioggia prima di infilare la teglia in forno?

Sarebbe bello ma lo può diventare grazie ad un trucco semplicissimo e molto pratico: stiamo parlando del mix aromatico per gratinatura, in molti casi la nostra salvezza.

Un ingrediente segreto che dobbiamo sempre tenere a portata di mano perché cambia il senso e il sapore delle ricette, sempre in meglio.

Prepararlo è facile, intuitivo e poco dispendioso. Possiamo usarlo per le fettine di carne, per i filetti di pesce o i tranci interi, per insaporire le polpette, in mille modi diversi. Il principio tanto è sempre lo stesso ed è a prova di errore.

Che cosa ci serve per un mix aromatico perfetto? Erbe aromatiche, pangrattato, parmigiano (e pecorino), un po’ di sale e del pepe. Ogni volta che ne avremo bisogno sarà sufficiente tirarlo fuori dal freezer o dal frigo, spolverizzarne un po’ su quello che dobbiamo gratinare e sarà una rivoluzione.

Mix aromatico, in frigo o in freezer serve sempre per la gratinatura

Come conservare al meglio questo mix aromatico? Se pensiamo di usarlo entro pochi giorni basterà un vasetto di vetro con coperchio, in frigo. Altrimenti lo congeliamo in pratici sacchetti gelo, durerà anche 4-5 mesi.

Ingredienti:

300 g di pangrattato

2 spicchi di aglio

60 g di parmigiano grattugiato

40 g pecorino

1 mazzo di prezzemolo

timo q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Prendiamo il prezzemolo spuntando le foglioline dopo averlo lavato bene senza rovinarlo. Poi asciughiamolo bene con un canovaccio pulito o ancora meglio con una centrifuga da insalata perché deve essere asciutto prima di tritarlo. Spuntiamo anche le foglie di rimo e teniamo da parte.

Sbucciamo gli spicchi di aglio, apriamolo in due togliendo l’anima interna che a qualcuno dà fastidio per il suo sapore più intenso e possiamo cominciare a lavorare la base del nostro mix. Versiamo le erbe aromatiche e l’aglio nel boccale di un mixer, aggiungendo subito anche il pangrattato e facciamo partire la macchina. Questo è l’unico passaggio che richiede un minimo di attenzione perché dobbiamo accendere e spegnere dopo qualche secondo, più volte. Perché? Semplice, le lame non devono scakldare troppo il prezzemolo e il timo, che altrimenti rischiano di ‘cuocersi’.

Il risultato finale deve essere un mix fine e compatto. Poi versiamolo in una ciotola aggiungendo qualche cucchiaio di olio extravergine, la quantità sufficiente per inumidirlo. Non è una salsa, quindi non abbiamo bisogno che sia liquido.

Infine uniamo il mix di formaggi grattugiati, diamo ancora una mescolata con un cucchiaio e assaggiamo. Un po’ di sale, se serve, qualche macinata di pepe fresco e il nostro mix aromatico è pronto. Teniamolo sempre a portata di mano, la nostra vita un cucina svolterà.