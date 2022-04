Test della Personalità Pubblica | Come ti percepiscono gli altri?

Con questo test cercheremo di capire quale tipo di personalità pubblica proietti, quali persone attrai e quali sono i punti forti del tuo carattere.

A prescindere dal tipo di carattere che possediamo, tutti noi in pubblico proiettiamo una personalità ben precisa. “Proiettare” significa “manifestare”, ma in un certo senso anche “costruire”.

Ognuno di noi infatti si pone istintivamente in un certo modo quando è in pubblico, e lo fa per attirare un determinato tipo di persone e tenere lontane alcune altre.

Non si tratta di scelte che facciamo sempre in maniera consapevole. Al contrario, si tratta di scelte che compiamo praticamente senza accorgercene.

Queste scelte più o meno inconsapevoli, però, ci portano a costruire un certo tipo di immagine e a mantenerla nel corso del tempo.

Quale tipo di immagine hai costruito tu?

Test della Personalità Pubblica

Per eseguire questo test ti invitiamo a osservare con attenzione l’immagine che ti proponiamo e concederti qualche secondo di riflessione. Cerca di capire quale parte dell’immagine ti attira di più, a quale ti senti più affine.

1 – Il Leone

Il leone occupa la parte centrale superiore di questa immagine. È l’unica figura a essere dipinta con colori caldi e si staglia in maniera molto chiara contro lo sfondo scuro del dipinto.

Da sempre il leone è simbolo di forza, regalità e aggressività ma anche di dominazione e prevaricazione.

Se hai scelto questo elemento dell’immagine perché ti senti più affine ad esso significa che nella vita hai imparato a proiettare un’immagine pubblica aggressiva.

Sei in grado di far sentire emotivamente la tua presenza ma anche di far rispettare la tua volontà quando sei in un gruppo. Per queste tue caratteristiche molte volte vieni spontaneamente indicata come leader.

Abbiamo un consiglio per te: cerca di essere una persona assertiva e non aggressiva. Una persona assertiva è una persona forte e determinata (e questi sono due grandi pregi del tuo carattere) ma non prevarica le altre persone, anche quando pensa che siano deboli.

Le persone dominanti in senso negativo non sono mai apprezzate e amate dal resto della società e potrebbero finire isolate!

2 – L’Agnello

L’agnello si trova nella parte bassa del quadro ed è ovviamente dipinto di bianco, con il colore della purezza e dell’innocenza.

Nella cultura di metà del mondo l’agnello è legato al sacrificio, poiché sia nei riti pagani sia nei riti cristiani si sacrificava un agnello agli dei per chiedere il perdono dei propri peccati.

Se hai scelto l’agnello perché ti senti più simile a questo animale anziché al leone, significa che la tua immagine pubblica è un’immagine mite, pacifica e molto serena.

Quando sei in mezzo ad altre persone tendi a non metterti al centro dell’attenzione. Al contrario, cerchi sempre di mescolarti il più possibile agli altri e a rimanere sullo sfondo.

Non vieni considerata una persona coraggiosa e molto probabilmente tu stessa non includeresti il coraggio tra le tue principali qualità. Tra i punti forti del tuo carattere ci sono invece la dolcezza, la capacità di comprensione e di empatia.

Ami circondarti di persone che posseggono le tue stesse caratteristiche e che non farebbero mai volontariamente del male al prossimo.

Anche se hai molte qualità positive, cerca sempre di ricordare che essere buoni non basta per essere protetti dalle cattive intenzioni degli altri. Impara a difenderti, ad affermare la tua volontà e far rispettare il tuo punto di vita. In questo modo nessuno penserà di trasformarti in una “vittima sacrificale” per ottenere i suoi scopi.

Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.