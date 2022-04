Test: scegli una bacchetta magica e scopri il tuo potere dominante

Scegli una bacchetta magica tra quelle dell’immagine del test di oggi e scopri il volto del tuo potere dominante.

Tutti abbiamo un potere nascosto, un’abilità, un talento, quel qualcosa che sappiamo fare molto meglio degli altri. Quel talento ci accompagna dalla nascita e a volte è tanto evidente eppure noi non lo conosciamo. Questo test ti dirà qual é la cosa in cui eccedi.

Il test di oggi è un test immagine che ha lo scopo principale di intrattenerti ma anche di farti riflettere sul tuo potere nascosto. Oggi ti mostriamo 5 bacchette magiche, dovrai scegliere quella che ti attrae di più. La tua scelta non è affatto casuale ma è legata al tuo inconscio e può aiutarti a valutare la tua personalità e le tue caratteristiche predominanti. Fare il test ti richiede solo pochi minuti ed è semplicissimo. Se vuoi scoprire qual é il tuo potere nascosto devi solo rispondere alla seguente domanda: quale delle bacchette illustrate nell’immagine seguente cattura di più la tua attenzione?

Test: scegli una bacchetta e ti dirò che potere hai

La tua bacchetta preferita è quella che ti conferisce il tuo potere dominante. Cosa sai fare meglio degli altri? Scegli una bacchetta e scoprilo.

Soluzione del test:

Bacchetta n. 1

Il tuo potere dominante: essere armonico e calmo

Sei la calma fatta persona, tu hai il potere di restare impassibile, mantenere il sangue freddo in ogni situazione e questo ti consente di focalizzare tutta la tua attenzione sulle possibili soluzioni e ridurre sensibilmente lo stress. Sei una persona che conosce ed apprezza il valore inestimabile della pace, della tranquillità e dell’armonia. Tu preservi il tuo equilibrio evitando ogni possibile conflitto.

Bacchetta n.2

Il tuo potere dominante: essere logico e ordinato

Sei una persona precisa e ben organizzata. Ogni cosa al suo posto ti aiuta a non perdere nulla di importante. L’ordine intorno a te ti aiuta a preservare un ordine mentale e quindi ti fa sentire meglio con te stesso. Solitamente se gli oggetti non sono al proprio posto vieni assalito da una sensazione di disagio. Anche la tua giornata è interamente pianificata, in questo modo non rischi di dimenticare nulla e sfrutti al meglio tutto il tuo tempo.

Bacchetta n.3

Il tuo potere dominante: essere sempre entusiasta e felice

Sei una persona solare e sempre sorridente. Tu irradi di gioia tutte le persone che incontri. Sei una persona positiva, ti piacciono le avventure e accetti ogni cambiamento come una opportunità. Detesti la routine e la noia. Difendi la tua libertà e riempi la tua vita di colori diversi ogni giorno.

Bacchetta n.4

Il tuo potere dominante: avere un cuore grande e dolce

Tu sei una persona altruista e con un cuore grande. Sempre disposta ad aiutare chi ha bisogno. Chi ti conosce dice che hai un cuore d’oro e che sei una persona profondamente empatica. Non tutti hanno il potere di mettersi nei panni degli altri e comprenderli totalmente come fai tu. La tua sensibilità raggiunge vette mai esplorate.

Bacchetta n.5

Il tuo potere dominante: essere determinato a raggiungere i tuoi obiettivi

La tua forza di volontà e la tua determinazione sono alla base del tuo successo. Ottieni tutto ciò che vuoi perché ti impegni e non molli fino a quando non raggiungi l’obiettivo. Quando ti concentri su qualcosa, niente può dissuaderti e questo è certamente un talento poiché è l’unico modo per scalare la vetta del successo. Alcune persone pensano che sei malato di lavoro e che sei un arrivista, in realtà sei semplicemente una persona che sa quello che vuole e quanto vale.