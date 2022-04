Non consigliati ai deboli di cuore: questi segni sono troppo “rischiosi”

Se ti piacciono coperte di pile e pantofole, probabilmente non conosci nessuno dei segni zodiacali più rischiosi e, forse, è proprio meglio così!

Che ci siano persone che hanno un innato gusto per il rischio è praticamente innegabile. Da che mondo è mondo, infatti, ci sono sempre state persone disposte a scalare montagne inaccessibili oppure a buttarsi da un aereo con un piccolo paracadute.

Insomma, hai capito di chi parliamo: di tutte quelle persone che non possono proprio fare a meno di amare il rischio! Per tutte queste persone è facile avere a che fare con i segni in classifica oggi ma questo non vuol dire che debba farlo anche tu: scopriamo chi sono i più “rischiosi” di tutto l’oroscopo!

I segni zodiacali più rischiosi dell’oroscopo: scopri con noi la classifica di oggi

Quanto pensi di amare il rischio?

Facciamo un piccolo test: ultimamente ti sei introdotta in un’antica tomba egizia, alla ricerca del tesoro di qualche faraone? Oppure hai provato ad aspettare che inizino i saldi prima di compare quel paio di stivali che punti da mesi?

Se hai risposto sì alle due domande che ti abbiamo fatto sopra, complimenti. Per te uscire con uno dei segni zodiacali della classifica di oggi sarà una passeggiata!

Va bene, lo sappiamo che il rischio non è solo aspettare un momento prima di fare shopping selvaggio ma anche… ehm… non ci viene in mente nient’altro, aspettate.

Meglio chiedere ai primi cinque segni zodiacali che si trovano a disputarsi la corona di segno più “rischioso” di tutti, loro sì che sapranno di che cosa parliamo!

Pronta a scoprire quanto sei “a rischio” (soprattutto se il tuo partner è in classifica)?

Gemelli: quinto posto

Cari Gemelli, c’è un motivo se siete nella classifica dei segni zodiacali amanti del rischio e anche in quella di oggi. Siete persone veramente “rischiose”!

Uscire con voi può voler dire mettere a repentaglio tutto nella propria vita: non che questo sia sempre un male, sia chiaro!

I Gemelli sono persone che vi faranno vivere veramente “sul filo del rasoio” e, quindi, se volete avere a che fare con loro vi preghiamo di allacciarvi le cinture.

Non si scherza con i Gemelli!

Sagittario: quarto posto

Anche uscire con un Sagittario vuol dire prendersi veramente un bel rischio! I Sagittario, infatti, non sono di certo consigliati per chi è debole di cuore.

Il Sagittario è un segno capace di farvi vivere emozioni uniche… ma anche spaventose!

I nati sotto il segno del Sagittario sono così: prendere o lasciare! Avventura, entusiasmo ma anche tanti, tantissimi, rischi. Ve la sentite di provarli insieme a loro?

Scorpione: terzo posto

I nati sotto il segno dello Scorpione, invece, sono quasi sempre persone avventurose e che amano il rischio.

Per questo motivo, quindi, sono nella classifica dei segni zodiacali più rischiosi di tutto l’oroscopo!

Stare con loro vi esporrà al rischio (per l’appunto) di dover prendere decisioni decisamente “spaventose“. Gli Scorpione, infatti, detestano trovarsi in una situazione che sia “statica” o troppo poco avventurosa. Se state con loro dovrete far vedere di essere amanti del rischio e seguirli nelle loro idee… a volte un poco strampalate!

Capricorno: secondo posto

I nati sotto il segno del Capricorno sono persone veramente capaci di prendersi dei rischi… e anche di farli prendere agli altri!

Se, come questi segni che sono dei veri e propri mammoni pensate di non voler provare l’ebrezza di non sapere mai quale sarà la vostra prossima mossa, non vi consigliamo i Capricorno.

Chi conosce un Capricorno, infatti, sa benissimo che è difficilissimo avere a che fare con loro! Si annoiano presto, vogliono sempre emozioni forti e non vedono l’ora di mettervi alla prova! I Capricorno sono tra i segni zodiacali più rischiosi perché stare con loro vuol dire esporsi alla possibilità che succeda… veramente di tutto!

Yes man e yes woman, i Capricorno sono persone che difficilmente dicono di no all’avventura e, se siete con loro, dovrete o abituarvi oppure prendervi i vostri rischi insieme a loro. Non è sempre facilissimo!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più rischiosi dell’oroscopo

E no, cari Leone, non parliamo del fatto che scommettereste sull’esito di qualsiasi cosa, sfidando chiunque a darvi torto.

Che si tratti di prove fisiche, di intelligenza o anche solo di semplice fortuna, i Leone sono in grado di sfidare chiunque: sono dei veri e propri amanti del rischio!

Il Leone, quindi, finisce nella classifica dei segni zodiacali più rischiosi dell’oroscopo proprio perché non vuole assolutamente che gli altri possano pensare che i Leone siano dei codardi!

Per un Leone non esiste insulto peggiore di questo.

Prendersi dei rischi, farli correre a chi hanno vicino e vincere è per i Leone una vera ciliegina sulla torta: dovete fare veramente molta attenzione con loro, non pensano quasi mai alle conseguenze delle loro azioni!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.