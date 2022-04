Uno sguardo giovane dopo i 50? La laminazione delle sopracciglia è il top!

Per uno sguardo più giovane, fresco ed espressivo dopo i 50 anni si deve puntare anche sulle sopracciglia, e la laminazione è una tecnica top!

Anche se nel corso della vita finiamo per rimodellarle, ridurle drasticamente, modificarle nella forma e nel colore, le sopracciglia sono fondamentali per dare espressività al viso.

Esattamente come accade a tutti i peli del corpo, però, con l’età le sopracciglia diventano più sottili, meno colorate e meno folte.

La progressiva depigmentazione dei peli ma anche la loro caduta e mancata ricrescita è alla base di questo problema.

Le tecniche tradizionali per far apparire le ciglia più folte e definite consiste essenzialmente nel ridisegnare le ciglia utilizzando matite occhi, mascara e gel.

L’utilizzo di questi cosmetici serve a “ricostruire” i peli che hanno smesso di crescere lasciando delle sgradevoli chiazze lungo le sopracciglia e a rendere più solide e più ordinate le ciglia rimanenti.

Uno dei difetti essenziali di questo genere di approccio però è che richiede molto tempo ogni giorno. In pratica è necessario imparare a ridisegnare le proprie sopracciglia rispettando non soltanto lo spessore dei peli e il loro orientamento, ma anche la forma ideale delle sopracciglia.

Insomma, non si tratta di un lavoro semplice e nemmeno di un lavoro breve, soprattutto se si desidera “ricostruire” le proprie sopracciglia ogni giorno. Che fare allora?

Uno sguardo più giovane tutti i giorni, dopo i 50 grazie a una tecnica rivoluzionaria

La laminazione delle ciglia è una tecnica utilizzata ormai da diversi anni e che necessita di essere ripetuta solo una volta ogni tre o quattro settimane.

Non si tratta quindi di una tecnica risolutiva in maniera permanente, ma è sicuramente la soluzione più pratica in assoluto per chi ha sopracciglia molto chiare e molto sottili.

Questa tecnica si basa su un accurato studio preliminare della forma del viso ma anche del colore naturale delle sopracciglia.

L’obiettivo è infatti ricreare lo spessore, la forma e la lunghezza delle sopracciglia naturali che si avevano in gioventù.

Come sappiamo bene, però, con l’età il colorito della pelle cambia, poiché tende a diventare più pallido. La causa di questo fenomeno è la diminuzione del sangue nei capillari del viso e quindi una minor impressione di “salute e rossore” al livello delle guance.

Questo implica anche che dopo una certa età i contrasti del viso diminuiscono drasticamente. Significa che le ombre si fanno meno intense e le luci meno chiare poiché la qualità della pelle cambia in maniera profonda.

Ne consegue che può essere necessario studiare un nuovo colore per le sopracciglia, al fine di armonizzarle nella maniera migliore possibile con il nuovo aspetto del viso.

Si tratta di un’operazione da affidare senza alcun dubbio a un professionista del campo cosmetico, che dev’essere anche in grado di ripetere il trattamento in maniera identica e costante per tutte le applicazioni successive.

La laminazione delle sopracciglia è infatti un intervento estetico da ripetere periodicamente non solo per far sì che le ciglia abbiano l’aspetto desiderato ma anche per mantenerle belle e in salute il più a lungo possibile.

Anche se potrebbe sembrare soltanto una tintura ben eseguita, la laminazione delle ciglia è molto di più, perché comprende anche un processo di idratazione profonda dei peli, con l’applicazione di machere e creme idratanti che manterranno i peli spessi e lucenti molto a lungo.

Quanto costa la laminazione delle sopracciglia?

Questo trattamento costa circa 40 Euro a seduta. Si tratta quindi di una spesa piuttosto contenuta, soprattutto considerando che non va sostenuta ogni settimana ma nell’arco di periodi di tempo piuttosto lunghi.

Inoltre, bisogna tener presente che con una corretta manutenzione delle sopracciglia i tempi tra una laminazione e l’altra potrebbero allungarsi.

Per essere certe di non rovinare il risultato bisognerà prestare attenzione a non bagnare, non truccare e non applicare creme sulle sopracciglia per le 24 ore successive al trattamento.