L’imperdonabile gaffe del gioiello di Meghan Markle agli Invictus Games

La presenza di Meghan Markle agli Invictus Games ha fatto davvero discutere ma è stato il particolare del gioiello a scatenare più critiche!

Meghan ha aperto i giochi per veterani di guerra con un breve e appassionato discorso di presentazione per suo marito Harry. La Duchessa ha optato per un look super elegante e molto discreto, con un unico dettaglio dorato.

Meghan Markle non ha mai indossato gioielli molto vistosi, preferendo al contrario sempre gioielli molto fini ed estremamente discreti, grazie ai quali mettere in mostra il proprio buon gusto.

Questa regola d’oro non è stata infranta nemmeno nel corso degli Invictus Games, per i quali Meghan ha indossato un prezioso ma semplicissimo girocollo in oro e un paio di orecchini da lobo per nulla appariscenti.

Come ha fatto quindi a scatenare tante polemiche con un look così elegante e così minimal?

Il gioiello per gli Invictus Games che Meghan Markle avrebbe dovuto scegliere meglio

Le apparizioni della Duchessa di Sussex in occasione degli Invictus Games sono state diverse ma tutte piuttosto brevi. La principale è stata quella per il discorso di apertura, quando ovviamente aveva tutti gli occhi puntati su di sé.

Proprio per questo motivo il discreto collier semirigido indossato da Meghan non è passato inosservato, così come la scelta del top bianco, che non è sembrata affatto casuale.

Ancora una volta, infatti, Meghan ha scelto di ispirare il proprio abbigliamento a una persona fondamentale nella vita del marito e anche nella storia della Famiglia Reale britannica.

Se la scelta del top bianco incrociato sul petto può essere considerato un semplice e sentito omaggio a una donna importante, il motivo per cui Meghan ha scelto di indossare proprio quella collana non è ancora chiaro.

Il girocollo è un gioiello Cartier del valore variabile dai 12.500 ai 102.00 Euro. In linea generale il girocollo è costituito da un semplicissimo filo di oro massiccio a forma di chiodo. L’oro può essere giallo o rosa e sulla testa del chiodo possono essere incastonati uno o più diamanti: è questo che fa variare il valore della collana in maniera così vertiginosa.

Non è dato sapere quale versione abbia acquistato la Duchessa, ma l’amore della Duchessa per il lusso sfrenato non è affatto un mistero, quindi possiamo immaginare che abbia acquistato la versione più preziosa del collier.

Cartier ha chiamato questo particolarissimo gioiello “Juste un Clou” cioè “Solo un Chiodo”. Anche se qualcuno avrebbe potuto sperare che il girocollo di Meghan assomigliasse a un chiodo ma non lo fosse davvero, la casa produttrice ha eliminato ogni dubbio.

La domanda quindi sorge spontanea. Perché Meghan ha scelto un gioiello del genere?

Secondo molti si tratta di una scelta di pessimo gusto per un evento dedicato ai veterani di guerra. Molti di loro infatti hanno dovuto subire operazioni per amputare e ricostruire arti persi a causa delle ferite. Di certo molte delle persone sedute in platea avevano chiodi chirurgici nelle ossa: probabilmente avrebbero preferito che Meghan indossasse qualcosa di diverso.

Non bisogna dimenticare inoltre che gli Invictus Games sono stati organizzati in prossimità della Pasqua, quindi nella festa cristiana che celebra la crocifissione di Cristo e la sua resurrezione.

Meghan ha forse voluto far riferimento ancora una volta alle sue sofferenze? Al suo essere stata “crocifissa” dai media britannici ed europei?

Anche se questa ipotesi potrebbe sembrare esagerata non sarebbe di certo la prima volta per Meghan. Mentre era ancora una Royal a tutti gli effetti, durante un tour in Africa sconvolse tutti quando rispose “Oh grazie, non me lo chiede mai nessuno” alla domanda di cortesia “come sta?” che il giornalista le aveva appena rivolto.

Anche all’epoca si ebbe l’impressione che Meghan volesse fare di tutto per mettere le proprie sofferenze al centro della scena, nonostante il fatto che si trovasse nel continente più povero del mondo. La Duchessa ci è cascata di nuovo?

