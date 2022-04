Gianna Nannini è una delle rockstar italiane più famose di sempre. Ma vi ricordate com’era da giovane? Che trasformazione!

Gianna Nannini è una delle cantanti rock più amate e seguite in Italia, vincitrice di numerosi premi tra cui il prestigioso “Premio Lunezia Rock d’Autore”, ottenuto nel 2018. Con questo premio, si è voluto omaggiare la sua lunga carriera e la sua nutrita produzione musicale, che è stata un punto di riferimento per moltissime persone (e non solo in Italia). Forse non tutti si ricordano, però, com’era la Nannini da giovane. Ecco la foto che vi stupirà.

Tra le cantanti rock più conosciute e amate in Italia c’è sicuramente la talentuosa e pluripremiata Gianna Nannini, la cui carriera è stata davvero un tripudio di successi. Tutti noi conosciamo le sue canzoni di maggior successo, ancora oggi molto trasmesse in radio, come Sei nell’anima, Bello e impossibile, Fotoromanza e Maledetto Ciao. Pochi, però, la ricordano quando era molto giovane, prima del suo straordinario successo commerciale. Ecco la foto rivelatrice.

Com’era Gianna Nannini da giovane

Gianna Nannini ha iniziato a farsi conoscere verso la fine degli anni 70. Il suo primo grande successo discografico è stato il singolo America, uscito nel 1979, che l’ha lanciata anche a livello europeo.

Nel 1982 ha rilasciato l’album Latin Lover, scritto insieme al produttore Conny Plank, che ha ottenuto un grande successo specialmente in Germania (dove ha venduto ben 250.000 copie). Il grande successo è arrivato nel 1984, dopo l’uscita del singolo Fotoromanza (il cui videoclip è stato diretto da Michelangelo Antonioni). L’album contenente il singolo, Puzzle, ha raggiunto le vette delle classifiche in Germania, Austria e Svizzera. Con il brano Fotoromanza, la Nannini ha vinto anche il Festivalbar, Vota la voce e il Telegatto (ottenuto anche da quest’altra nota donna dello spettacolo), nonostante alcune critiche per l’eccessiva “melodicità” del brano.

Al 1986 risale l’album Profumo, che ha ottenuto ben due dischi di platino in Italia, uno in Austria, uno in Svizzera e un disco d’oro in Germania. Nel 1987 ha venduto oltre un milione di copie con la compilation Maschi e altri, presentata anche al World Popular Song Festival di Tokyo. Più recentemente, nel febbraio 2006 è uscito l’album Grazie, che ha conquistato il primo posto in classifica anche nelle vendite (ha venduto infatti circa 400 000 copie). Tale successo è stato dovuto all’inserimento nell’album del brano ormai iconico Sei nell’anima, facente parte della colonna sonora del film Manuale d’amore 2 – Capitoli successivi di Giovanni Veronesi.

Anni recenti

Nel 2009, dopo il terremoto dell’Aquila, ha registrato insieme ad altri noti cantanti – come Laura Pausini, Massimo Ranieri ed Elisa (anche lei molto diversa da giovane) – il brano Domani 21/04/2009. Il ricavato proveniente dal brano è andato interamente ai terremotati. A dare scandalo, nell’agosto 2010 è stata la sua improvvisa gravidanza all’età di 56 anni. Il fatto che una donna della sua età abbia rivelato di essere incinta ha fatto sollevare più di un sopracciglio, ma alle critiche la cantante ha risposto a tono, come di consueto. “All’improvviso tutti si sono dimenticati della libertà e del diritto che ha ciascuno di noi di fare quello che vuole, quando e con chi vuole”, ha dichiarato la Nannini, aggiungendo poi che la figlia Penelope avrebbe avuto un “battesimo rock”.

Nel 2019 ha composto, in soli tre mesi, il suo ventesimo album in studio intitolato La differenza. L’album contiene anche un pezzo (Motivo) realizzato in collaborazione con il cantautore e rapper italiano Coez. Il 10 dicembre 2021 ha pubblicato un remake della canzone di Zucchero, Diamante, duettando con Francesco De Gregori. Quest’anno ha inoltre annunciato di star lavorando all’uscita del nuovo album, che vedrà la luce alla fine dell’estate.