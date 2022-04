Imitiamo il super look di Cristina Musacchio senza volare a Los Angeles

By

Iniziato nel 1999 e proseguito dal 2001, il Festival di musica ed arte Coachella ha visto soprattutto negli ultimi anni un successo stratosferico. Le influencer (ma non solo loro) di tutto il mondo vi fanno tappa sfoggiando outfit stravaganti ed audaci. Copiamo l’idea di Cristina Musacchio.

Arancione, greche geometriche, accessori al punto giusto e make-up accennato, quanto basta. L’influencer da un milione di follower su Instagram ha, come d’abitudine per questo evento, raccontato con foto e look da urlo il suo personale Coachella 2022.

Simboleggia la connessione tra corpo e anima, accresce la nostra volontà e trasmette energia, l’arancione è un colore vivo che ben si adatta al contesto di Coachella. Vediamo come copiare l’outfit di Cristina Musacchio.

Lasciarsi trasportare dalla corrente degli anni Settanta è possibile! Imitiamo Cristina

Si chiude con un fiocco sulla schiena, è lungo fino alle caviglie ed è senza maniche, impalpabile, un classico per il mare ma non solo.

L’abito di Asos Design (29,35 euro sul sito ufficiale del brand) fascia il torace per poi cadere morbido dalla vita in giù.

Il vestito estivo Cinema di Mango (69,99 euro) è perfetto per la sera. Tra il casual e l’elegante, si distingue per il motivo orange a quadri che si ripetono all’infinito su una delicata base pastello. Sì a sandali flat e ciabattine come quelle di cui abbiamo parlato lunedì ed anche ad una scarpa comoda gioiellò.

Il mini abito multicolore (comunque nelle tonalità calde dell’arancione, del panna e del rosso carminio) di Missoni è irresistibile. Tra le loro proposte sono svariati i modelli che potrebbero fare al caso nostro ma questo, fresco, sbarazzino è perfetto anche con i tacchi alti ed il match con la giacca di jeans è quasi d’obbligo. prezzo è di 550 euro.

Si possono però scegliere anche i pantaloni stretti e dritti di Bershka (35,99 euro) ed abbinarli ad un crop top fantasia.

Neon e Nylon offre una t-shirt corta con colletto a punta e greche nelle tonalità del sole che ricordano le forme di Emilio Pucci. Per un mood più sobrio andranno benissimo dei semplici blu jeans. Costa 19,99 euro.

Soleil ha puntato su un look che consente un movimento limitato ed un grande effetto televisivo

Bisogna, come sempre, esprimere la propria personalità seguendo le linee guida del mondo fashion.

Silvia Zanchi