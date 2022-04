Il tuo colorito è più spento che mai? Scopri le cause e i possibili rimedi

Il colorito spento può avere cause che possono indicare problemi pregressi. Ecco alcune tra le più importanti con annessi i possibili rimedi.

Accorgersi di avere un colorito diverso nel corso della vita è più che normale. La nostra pelle, infatti, può risentire di uno stile di vita caotico, dell’alimentazione sbagliata e persino di una pulizia poco adatta, e tutto opacizzandosi e dando quell’immagine da colorito spento che spesso notano anche gli altri.

Davanti a questo segnale è quindi molto importante capire cosa si sta sbagliando o cosa c’è che non va. A volte, infatti, un colorito spento può essere causato anche da sbalzi ormonali (come ad esempio quelli della menopausa) o da problemi di altro genere come la mancanza di sonno, un periodo di forte stress, etc… Curare la propria pelle, significa quindi anche aver cura di se. E tutto eliminando eventuali comportamenti sbagliati e ponendo maggior attenzione a tutto ciò che riguarda il benessere il generale.

I rimedi per contrastare il colorito spento

Se da un lato abbiamo visto che il colorito spento può essere sia passeggero che indice di qualcosa che non va nel proprio stile di vita o a livello della salute, dall’altro è anche vero che c’è sempre qualcosa che si può fare per migliorare la situazione.

La prima, qualora il problema non rientrasse nel giro di pochi giorni, è quella di rivolgersi al medico. In caso di altri segnali concomitanti come stanchezza, apatia, etc… questi potrebbe infatti prescrivere degli esami del sangue di routine in modo da fare un check-up generale. A volte, infatti, anche un’anemia può influire sul colorito, rendendolo molto più spento del dovuto. Nell’attesa di comprendere se ci sono problemi medici da sistemare in qualche modo (spesso bastano degli integratori o qualche variazione nello stile di vita) si può agire per arginare il problema.

Il primo modo è quello di bere di più in modo da dare alla pelle la giusta idratazione che, anche se non tutti lo sanno, influisce molto sul colorito. È poi molto importante consumare più frutta e verdura ed inserire più fibre optando per un’alimentazione sana e bilanciata.

Si può poi agire proprio sulla pelle, detergendo con cura il viso e facendo uso di prodotti poco aggressivi e il più possibile naturali. A questi si potrà poi aggiungere l’uso di creme idratanti ed in grado di donare maggior luminosità alla pelle. Se si vuole restare sul fai da te è possibile realizzare delle creme casalinghe a base di yogurt e miele. Ciò che conta è donare alla pelle il giusto nutrimento sia dall’interno che dall’esterno e rimediare in caso di secchezza cutanea, un problema che se protratto nel tempo può opacizzare la pelle.

Tutto ciò, aiuterà a migliorare la situazione in attesa di capire se ci sono altre azioni valide da mettere in atto. A queste, ovviamente, si potrà aggiungere anche una maggior cura del sonno. Dormire bene e per molte ore aiuta infatti l’intero organismo a rigenerarsi. E la cosa vale, ovviamente, anche per la pelle.

Si tratta di tante piccole azioni che messe insieme possono fare la differenza. E tutto donando alla pelle un aspetto immediatamente più radioso e, probabilmente, andando a migliorare anche eventuale sintomi come stanchezza, svogliatezza o mancanza di energia.