Asia Argento rifatta? Ecco com’era l’attrice agli esordi

Asia Argento è una donna affascinante e sempre bellissima, ma vi ricordate come era da ragazzina? Ecco la verità.

Uno dei personaggi più controversi e particolari del mondo dello spettacolo italiano, Asia Argento è una delle donne più discusse per la sua personalità fuori dal comune. Classe 1975 e nata a Roma, l’attrice è la figlia del noto regista Dario Argento e questo l’ha resa inevitabilmente legata fin da subito al mondo del cinema.

Asia inizia la sua carriera quando era soltanto una bambina, recitando in diversi film tra cui ovviamente quelli del padre, che l’ha lanciata anche nel mondo dell’horror. Innumerevoli altre partecipazioni cinematografiche che le hanno procurato anche diversi riconoscimenti, tra cui due David di Donatello come migliore attrice protagonista e un Nastro d’Argento.

La Argento non si è limitata però a fare l’attrice: tra i suoi lavori anche diversi come regista, passando poi al mondo della tv in varie occasioni.

L’attrice è stata infatti, una dei partecipanti di Ballando con le Stelle durante l’undicesima edizione e poi, nel 2018 uno dei giudici di X Factor. Quell’anno è stato molto controverso per l’artista che è finita nel polverone delle accuse per molestie contro Weinstein, vicenda rimasta per molto tempo sui giornali. (Qui vi abbiamo raccontato qualcosa in più sul suo dramma.) Ma oggi la Argento è tornata a splendere e, più in forma che mai, pubblica spesso scatti della sua vita quotidiana e di shooting professionali sulla sua pagina Instagram ufficiale. Nel corso degli anni ha cambiato tantissimi look, ma sembra aver conservato la bellezza fresca e sensuale di un tempo. Ha ricorso in questi anni a ritocchini estetici? Vediamo com’era da ragazzina.

I ritocchini rintracciati da Striscia la Notizia, Asia Argento ieri e oggi

Abbiamo rintracciato sul profilo Instagram ufficiale dell’attrice una foto dei tempi in cui era soltanto una ragazzina, per fare un confronto approfondito. Capelli lunghi neri e viso pulito e intrigante, Asia Argento aveva già il fascino che tutti oggi conosciamo. Tantissime variazioni su tagli e colore di capelli, l’attrice è molto istrionica e ama le trasformazioni, oltre ad aver oggi riempito il corpo di tatuaggi.

Ma ha ricorso all’aiuto del chirurgo per qualche modifica? In una puntata di Striscia la Notizia, la Argento è stata sottoposta allo “scanner test” della famosa rubrica “Fatti e Rifatti” e qualcosina secondo gli autori del programma è emersa.

In particolare, nonostante Asia sembri aver conservato gli stessi lineamenti di un tempo, viene focalizzata l’attenzione su occhiaie e labbra.

Le “borse” sotto gli occhi che prima marchiavano in modo più presente il viso dell’artista potrebbero essere state sapientemente allisciate. Passando alla bocca, invece, secondo il programma di Antonio Ricci, sarebbe stata data una riempitina con il filler per farle apparire più carnose. A parte questo, però, non c’è altro di così evidente che salti agli occhi. Possiamo dire quindi che la 46enne Asia Argento conserva egregiamente la bellezza della giovane attrice teenager di un tempo.