Non innamoratevi di questi 4 segni, vi faranno soffrire pene d’amore

Gli astri ci rivelano quali sono i 4 segni zodiacali che in coppia danno il peggio di loro. Se non vuoi un cuore spezzato evita di innamorartene.

Il nostro segno zodiacale ci conferisce una personalità specifica. Secondo gli astri ogni segno zodiacale ha un modo diverso di di amare e mostrare i propri sentimenti. Alcuni sono molto dimostrativi altri ai gesti e alle azioni preferiscono le parole. E poi ci sono loro, i segni che anche quando sono innamorati non vogliono impegnarsi e legarsi. Gli astrologi ci mettono in guardia da questi segni se nei nostri progetti c’è una vita matrimoniale. Potrebbe essere molto difficile convincerli ad optare per un impegno definitivo.

4 segni zodiacali sono noti agli astrologi per essere dei partner sui generis. Pur credendo nell’amore non sono quasi mai disposti ad optare per un impegno definitivo come il matrimonio. Se cerchi una persona con la quale creare un progetto che si basa sullo scambio di amore e fedeltà per la vita scegli con attenzione il tuo partner. Alcuni segni non non sono mai pronti a giurare amore eterno.

4 segni zodiacali di cui è meglio non innamorarsi secondo gli astrologi

Gemelli

Il gemelli è un segno dotato di qualità eccezionali ma come tutti possiede anche alcuni difetti, tra cui primeggia l’instabilità. In ogni campo della vita fanno fatica ad optare per qualcosa di definitivo. Il fatto è che mal sopportano l’idea di una vita monotona e routinaria. Anche in amore il gemelli tende a guardarsi sempre intorno vigile ed attento a scovare nuove opportunità di conquiste. Sicuramente accanto al Gemelli vivrai emozioni ed esperienze indimenticabili, solo che non potrai mai sapere quanto dureranno.

Con un Gemelli accanto non ci si annoia di certo ma bisogna mettere in conto che non rinunciano alla loro libertà neanche quando si innamorino perdutamente. L’unica possibilità che si ha di durare accanto ad un gemelli è quella di mostrarsi partner diplomatici e non oppressivi.

Leone

I nativi del Leone sono dotati sono radiosi e coraggiosi. Sono anche molto altruisti, amano le sfide e mettersi in mostra. La loro compagnia è molto piacevole e il loro carisma è unico. Non puoi non notarli, sempre curati alla perfezione. Tra i loro più grandi difetti ci sono l’ immaturità e l’egocentrismo. Il Leone ama troppo i riflettori, una relazione stabile implicherebbe per lui una vita scontata e più noiosa a lungo termine. Questo segno ha sempre bisogno di sentirsi libero di pavoneggiarsi e di essere ammirato, non può essere l’esclusiva di qualcuno in particolare.

Vergine

La Vergine è preciso, metodico e ben organizzato. Solitamente ama il cambiamento e tende ad essere ansioso in caso di cambiamenti, quindi perchè una coppia stabile e duratura dovrebbe urtarli? Il controsenso sta nel fatto che i nativi della Vergine detestano perdere i loro piccoli punti di riferimento e adattarsi a persone nuove. La Vergine potrebbe anche impegnarsi seriamente con qualcuno a patto che questo impegno non lo obblighi a cambiare nulla della loro vita. Sono troppo sensibili alle loro abitudini, preferiscono restare soli piuttosto che cambiarle.

Sagittario

Infine i nativi del Sagittario sono segni divertenti, positivi, solari, altruisti e amichevoli. In coppia soffrono la monotonia e la routine. Hanno sempre bisogno di svago e stimoli nuovi, di fare viaggi e nuovi incontri e di collezionare souvenirs che gli ricordino le sue avventure. Il Sagittario ama la sua libertà più di tutto il resto. La loro vita deve sempre essere in movimento, non vogliono vincoli per paura di perdere queste emozioni. L’unico modo di avviare un progetto duraturo con un Sagittario è quello di dimostrarsi propensi a lasciare a questo segno lo spazio del quale ha bisogno senza invadere la sua libertà.