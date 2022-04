Una Vita Anticipazioni: un patto tra Aurelio e Soledad stravolge tutto

Una Vita anticipazioni. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 assisteremo ad un patto fra Aurelio e Soledad che cambierà tutte le carte in tavola ad Acacias. Ecco cosa succederà!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: il patto fra Aurelio e Soledad

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Una Vita, assisteremo alla creazione di un’alleanza inedita fra Aurelio Quesada (Carlos de Austria) e la domestica Soledad Lopez (Silvia Marty).

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda su Canale 5 tutte le vicende di Acacias si concentreranno sull’alleanza inedita fra Aurelio e Soledad e tutto per colpa della morte di Felicia Pasamar (Susana Soleto). Infatti, una volta che la verità verrà a galla, ossia che è stata Soledad ad avvelenare lentamente Felicia, alla domestica non resterà altra soluzione che quella di fuggire via, lontano dall’ira funesta di Marcos Bacigalupe (Marcial Alvarez).

Dopo averlo inizialmente negato fino alla morte, alla fine Soledad svuoterà il sacco quando Marcos la inviterà ad assumere l’arsenico che lei stessa, tempo prima, aveva fatto ingerire a Felicia. A quel punto, capendo di essere sotto scacco la domestica ammetterà di aver ucciso Felicia per passione.

Queste parole feriranno profondamente il Bacigalupe Senior talmente tanto che la situazione diventerà ancora più tesa e grave. Talmente tanto da spingere Marcos a mettere le mani sul collo di Soledad. Fortuna vuole che il litigio verrà bloccato dall’arrivo improvviso di Anabel (Olga Haenke) in casa, cosa che darà modo alla domestica di scappare e far perdere le tracce di sé.

Ed è qui che entra in gioco Aurelio. La domestica Soledad non potrà nascondersi a calle Acacias perché ricercata dalla polizia ma troverà un rifugio grazie ad Aurelio. Ma c’è sempre un prezzo da pagare. In cambio della sua protezione, Soledad dovrà uccidere il diplomatico francese Pierre Carron (Raphael Desprez), ossia colui che ha mandato in carcere la sorella Natalia dopo averla accusata di essere una spia al servizio dei tedeschi.