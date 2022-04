Ecco qualche semplice trucco per sembrare più magre a letto

Siamo ossessionati dal nostro corpo e dal nostro aspetto. Anche la sessualità ne risente. Per fortuna abbiamo qualche trucco per farvi rilassare.

Quando siamo sotto le lenzuola con il nostro partner e stiamo per abbandonarci al piacere la mente dovrebbe essere sgombra da qualunque pensiero per darci modo di godere dell’intensità di quegli attimi. A volte ci blocca il pensiero della nostra immagine. E se vedesse la cellulite? Se mi trovasse troppo grassa continuerei a piacergli? Se negli ultimi tempi hai preso qualche chilo di troppo e la nudità ti fa sentire a disagio abbiamo la soluzione.

Se non vuoi che il partner apprezzi il tuo corpo nudo perchè ti senti a disagio svestita potresti sempre decidere di farlo con la luce spenta o sotto le lenzuola. Solitamente in quei frangenti gli uomini sono poco interessati alle forme, diciamo che sono parecchio presi dalla sostanza. Se comunque il pensiero di lui che nota la tua pancetta non ti permette di rilassarti ti consigliamo di non farlo svestita ma di indossare qualcosa che ti sfini e ti faccia apparire incredibilmente sexy e magra.

Ecco i trucchi per apparire più magra a letto

Il primo trucco per apparire più magra a letto è proprio il trucco. Iniziamo a mettere in risalto il viso. Se avete i capelli belli, lunghi e setosi lasciateli sciolti, valorizzate gli occhi e rendete le labbra più carnose, aggiungete qualche goccia di profumo e il vostro partner non baderà ad altro.

Se il fatto di dovervi spogliare vi crea ancora imbarazzo ricordate di indossare l’intimo giusto. Sul mercato troverete una infinita gamma di intimo modellante. Esistono reggiseni e mutandine che hanno il potere di farti apparire più snella, basta farsi consigliare sui modelli più adatti alla propria fisicità.

Per esempio se sei tormentata dall’idea della pancetta o dei rotolini dovresti puntare su culottes con effetto shaping.

Potresti anche decidere di fare l’amore con indosso una sottoveste intima talmente sexy da preferire di non togliere. In questo casso fai attenzione a colori e fantasie.

Colori

Come ben saprai alcuni colori snelliscono più di altri. Se desideri mascherare i tuoi chili di troppo dovresti optare per tonalità scure come il nero, il blu ed il marrone, potresti anche osare con il rosso scuro ed il verde smeraldo.

Fantasie

Anche le fantasie incidono molto sull’aspetto finale e possono aiutarci a sembrare più o meno snelle. Per esempio le righe verticali secondo molti esperti sarebbero l’ideale per sembrare più snelle perché come per magia allungano la figura. Mai optare per le righe orizzontali perché si otterrebbe l’effetto contrario.

Se hai deciso di optare per un intimo sexy ricordati anche di valorizzare la scollatura.

Anche la scollatura aiuta a farci apparire più snelle. Se hai il seno abbondante la tua scollatura ideale è quella a V che lascia scoperta anche la schiena. Ricorda inoltre che dovresti prediligere un abitino con spalline in modo da lasciare al tuo partner libero accesso al tuo seno, una zona erogena da non sottovalutare mai.