Test degli Occhi | Qual è la vera natura della tua anima?

Si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima: con questo test cercheremo di analizzare il tuo sguardo per capire la tua vera natura.

Gli occhi sono una delle parti del corpo umano più difficili da rappresentare, perché danno vita a centinaia e centinaia di espressioni attraverso piccolissimi cambiamenti di colore e di forma.

Dal momento che sono soggetti così stimolanti, spesso gli artisti optano per una loro rappresentazione artistica anziché per una (difficilissima) rappresentazione realistica.

Con questo test ti proponiamo quattro rappresentazioni di un occhio umano molto diverse tra di loro. Ognuna di esse è stata realizzata per comunicare sensazioni e sentimenti differenti.

Questi quattro differenti modi di “vedere” gli occhi umani saranno il mezzo attraverso cui potrai analizzare ed esprimere il tuo vero io.

Test degli Occhi

Per eseguire questo test dovrai osservare per alcuni istanti tutti gli occhi che abbiamo selezionato per te. Ti chiediamo inoltre di scegliere quello che ti attira di più sulla base della sensazione momentanea, sul sentimento che ti ispira a livello istintivo.

1 – Occhio realistico sereno

Quest’occhio è rappresentato in maniera estremamente realistica, con una particolare attenzione al tipico rossore che circonda l’angolo interno e l’area sottostante.

La sua espressione sembra concentrata ma serena e la presenza di chiazze rosse sotto di esso potrebbe lasciar intendere che la persona a cui questo occhio appartiene si sia piuttosto stanca.

Se hai scelto quest’occhio significa che la tua anima è estremamente sensibile e che, proprio in virtù di questa sensibilità, avere a che fare con le persone per te è spesso faticoso. Sono i gesti egoisti e privi di compassione a rendere la tua vita davvero difficile, e non li si può evitare per sempre. Cerca almeno di circondarti delle persone giuste!

2 – Occhio realistico minaccioso

Quest’occhio dall’iride verde è rappresentato con estremo realismo ma con una particolare attenzione alla sua espressività. In particolare, l’angolazione e la forma del sopracciglio indicano un’espressione intensa, corrucciata e quasi minacciosa.

Probabilmente, se una persona ti guardasse con un’espressione simile ti farebbe sentire a disagio o sotto accusa.

Se è questo l’occhio che ti ha colpito più di tutti significa che la tua è un’anima forte, che non ha paura di mostrarsi sempre perfettamente onesta nei confronti di coloro che ha intorno. Sai cosa pensi e cosa vuoi perché hai le idee chiare su moltissime cose. Ti piacciono le persone decise (e non sopporti quelle senza spina dorsale!)

3 – Occhio artistico arcobaleno

Quest’occhio non è rappresentato in maniera da ricordare da vicino la vera forma e i veri colori di un occhio umano. Ciò che l’artista voleva comunicare è piuttosto una grande allegria e un’energia esplosiva.

Se hai scelto quest’occhio tra tutti quelli che abbiamo proposto significa che sei una persona dall’anima piena di entusiasmo e di originalità. La tua mente è una fonte inesauribile di idee, sei sempre un passo davanti agli altri e non hai assolutamente paura di essere diversa da tutti gli altri!

Si tratta certamente di un grande pregio, anche se forse in passato ti sei resa conto che essere sempre così originale significava essere accettata con una certa difficoltà, ma questo non ti ha mai impedito di essere te stessa.

4 – Occhio artistico blu

Il blu è considerato da sempre il colore della spiritualità ma anche della calma e della serenità. Associato all’occhio, quindi all’anima, questo colore può indicare una grande consapevolezza interiore e una profonda pace con se stessi.

Se hai scelto quest’occhio significa che la tua anima è caratterizzata da una grande quiete. Non si tratta però della calma di un lago senza onde, quanto piuttosto della calma che caratterizza le grandi profondità marine.

Sei una persona profonda e riflessiva, che impiega il suo tempo a fidarsi delle persone e a fare le proprie scelte, perché desidera fare in modo che nulla sia lasciato al caso. I tuoi pregi principali sono l’intelligenza, l’affidabilità e la costanza.

Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.