Test: Come ti trasforma l’amore? Dimmi cosa vedi e scoprilo

Come sei quando ti innamori? In che modo cambi? Dimmi qual è stata la prima cosa che hai visto in questa immagine e scoprilo.

Cosa cambia in te quando ti innamori? Come vivi la relazione di coppia? Questo test della personalità proverà a fornirti una risposta. Ognuno di noi è diverso quando si innamora, spesso non ce ne rendiamo neanche conto ma il nostro atteggiamento influisce molto sul rapporto con il partner.

Questo test si compone di una immagine che illustra due volti. Sicuramente noterai qualcosa prima del resto. La tua scelta rivelerà come cambia la tua personalità quando ti innamori. Cupido ti trasforma e questo test ti rivela in che modo ti cambia. Ogni nostra percezione è legata alla nostro inconscio e la prima cosa che noterai in questa immagine non è casuale ma intuitiva.

Test: dimmi cosa hai visto prima e ti dirò come cambi quando ti innamori

Osserva ancora una volta l’immagine del test di oggi e fornisci la tua risposta. Per scoprire come cambi quando ti innamori ti basterà leggere il profilo corrispondente alla tua scelta.

Ecco cosa significa se hai visto prima:

Due maschere

Se hai notato due figure allineate simili a due maschere senza badare al loro genere significa che sei una persona molto fiduciosa. Quando ti innamori diventi particolarmente ottimista e sei sicura che questo amore appena sbocciato sia unico. Ogni volta sei convinto di aver incontrato la tua metà perfetta e fai tantissimi progetti per il futuro. A volte corri un pò troppo ma non te ne preoccupi. L’amore è un sentimento bellissimo e per te non va tenuto a freno ma liberato. Il problema è che prima o poi scopri che la persona che hai idealizzato non è perfetta e ha dei difetti come tutti. A volte ti rendi conto che non è poi così affine a te e incappi in una delusione. Dovresti evitare di buttarti a capofitto e rallentare.

Il volto dell’uomo

Se hai notato prima il volto maschile significa che quando ti innamori diventi particolarmente distratto. E’ come se l’amore ti rendesse impacciato. Improvvisamente non riesci ad esprimere i tuoi sentimenti e fai fatica persino ad interagire faccia a faccia. E’ assurdo per te che sei così amichevole e socievole. Probabilmente avverti un blocco, qualcosa che ti vieta di fare il passo successivo. Diventi più prudente del solito. Hai paura di sbagliare, di non valutare correttamente la persona che hai davanti per questo tendi a non esprimere i tuoi sentimenti. La comunicazione è la chiave di un rapporto felice e duraturo, ricordalo sempre.

Il volto della donna

Infine se hai notato il volto della donna significa che quando ti innamori diventi vulnerabile. Questo sentimento puro e avvolgente ti fa abbassare tutte le tue difese e ti arrendi all’amore con estrema facilità. Quando ti innamori confidi pienamente nell’altro e lo ammiri molto. Se è stato il prediletto del tuo cuore è sicuramente perchè lo merita e perchè è speciale. La grande fiducia che hai in te stesso to fa credere di non fare mai errori di valutazione. Nelle tue relazioni dai ampio spazio a complicità, stima e rispetto. L’unica tua pecca è che non credi nelle relazioni a lungo termine.