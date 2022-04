Questi segni zodiacali sono sempre in imbarazzo: sei tra loro?

Se sei uno dei segni zodiacali sempre in imbarazzo sicuramente odierai trovarti in questa classifica… proprio sotto gli occhi di tutti!

Ehi, non prendertela con noi.

Stelle e pianeti ci hanno detto quali sono i cinque segni zodiacali che più di tutti si trovano sempre ad arrossire e in difficoltà e noi ci siamo sentiti obbligati nel condividere la classifica di oggi con voi.

Pensaci bene: se i tuoi amici troveranno il tuo segno in classifica, finalmente, smetteranno di metterti in imbarazzo tutto il tempo!

O forse no?

I segni zodiacali sempre in imbarazzo: scopri se sei nella classifica di oggi dell’oroscopo

Guance incandescenti, incapacità di spiccicare anche una sola parola, giramenti improvvisi di testa, aumento della sudorazione.

No, non stiamo parlando di un attacco di cuore ma semplicemente di te appena ti senti in imbarazzo e cioè… quasi sempre!

Oggi, infatti, la classifica dell’oroscopo si occupa di tutti i segni zodiacali sempre in imbarazzo.

Ehi, lo sappiamo che vi sentirete “messi in mezzo” ancora di più ma non possiamo di certo far finta che non esistiate!

Se anche tu hai fatto tappezzeria alle feste, nel tentativo di evitare di parlare con qualcuno, o sei arrossito di fronte ad uno sconosciuto affascinante che ti ha urtata sulla metro, allora con molte probabilità ti troveremo nella classifica di oggi.

Se vuoi puoi privare a chiedere aiuto ai segni zodiacali più disinvolti di tutti oppure anche a quelli che riuscirebbero a parlare anche con un muro: loro, probabilmente, sapranno come darti una mano!

Capricorno: quinto posto

Cari Capricorno, non capita tutti i giorni di trovarvi in una classifica dell’oroscopo che possa essere “negativa“, non è vero? Pensate sempre di essere i più furbi e intelligenti e che nessuno noti il fatto… che siete veramente e quasi sempre in imbarazzo!

Abituati ad essere visti come silenziosi e taciturni, i Capricorno non credono proprio che gli altri li considerino timidi.

Peccato, però, che sia proprio così: non solo gli altri pensano che siete timidi, cari Capricorno, ma voi lo siete anche veramente!

Toro: quarto posto

Siete sempre in imbarazzo perché avete paura che qualcuno (chiunque) possa pensar male di voi? Quando salite sul vagone della metropolitana vi sentite tutti gli occhi addosso e pensate e ripensate in continuazione a come sedervi senza fare “brutte figure“?

Bene (o meglio, male per voi!) con ogni probabilità siete un Toro!

I Toro sono persone che si imbarazzano veramente molto facilmente ed in qualsiasi situazione. Non possono fare a meno di considerarsi veramente sempre al centro dell’attenzione ma non in maniera positiva: hanno paurissima del giudizio altrui e questo rende i Toro vittime di un imbarazzo quasi sacro!

Sarà perché i Toro sono persone che tendono sempre a giudicare, anche molto velenosamente, tutti gli altri?

Pesci: terzo posto

Cari Pesci, sapevate che non sareste sfuggiti alla classifica dei segni zodiacali sempre in imbarazzo di tutto l’oroscopo, non è vero?

Dopotutto voi siete sempre in imbarazzo, anche se non lo darete mai a vedere… o almeno così credete!

I Pesci sono persone abituate ad emanare un’aurea di grazia ed eleganza… che può infrangersi spesso, soprattutto contando quante situazioni “imbarazzanti” possono presentarsi ogni giorno!

Per i Pesci, quindi, è importantissimo evitare di fare qualcosa di “sgradevole” o di “buffo“: ne andrebbe della loro reputazione!

Ecco, quindi, che i Pesci si imbarazzano per il minimo tipo di “fuori programma” e difficilmente trovano una soluzione che non sia quella del silenzio totale!

Aquario: secondo posto

Cari Aquario, dobbiamo proprio dirvelo: a volte il vostro imbarazzo crea delle situazioni veramente spiacevoli!

Anche se siete persone spontanee, allegre e gentili, sempre pronte a darsi da fare per gli altri, quando vi trovate in imbarazzo tutto si trasforma!

Soprattutto all’inizio, quando non conoscete bene qualcuno, voi Aquario potete creare veramente delle situazioni spaventose!

Il vostro imbarazzo, quando vi prende, è in grado di farvi parlare con un tono di voce molto più alto del normale e, nel frattempo, anche di farvi dire cose che non stanno né in cielo né in terra!

Insomma, carissimi Aquario, è ora che facciate i conti con il vostro imbarazzo. Non può, di certo, avere la meglio su di voi!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali sempre in imbarazzo

Che i Leone siano al primo posto della classifica di oggi è quasi scontato.

Cari Leone, volete dirci davvero che non sapevate di essere i segni zodiacali più in imbarazzo di tutto l’oroscopo?

Nonostante possano essere un pelino aggressivi ed anche molto arroganti, i nati sotto il segno del Leone devono tutto, in realtà, al loro imbarazzo.

Proprio questo imbarazzo, infatti, sprona i Leone a comportarsi sempre come fossero… beh, proprio i re della giungla!

I Leone, soprattutto quando si mettono al centro dell’attenzione, alzano la voce e si lodano e si sbrodolano al centro della “piazza“, stanno in realtà cercando di camuffare il fatto che sono sempre, perennemente, in imbarazzo!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.