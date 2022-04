Questi 5 segni sono passionali, pensano sempre a fare l’amore

By

Secondo gli astrologi 5 segni zodiacali sarebbero particolarmente erotici e penserebbero sempre a fare l’amore.

La nostra appartenenza astrologica ci conferisce caratteristiche uniche e un insieme di pregi e difetti che uniti alle nostre esperienze personali ci rendono individui unici. Scopri se sei tra i segni nati con la passione per la sessualità ed una mente erotica.

Questi 4 segni hanno un chiodo fisso: il sesso. Pensano gran parte della loro esistenza a questo atto così carnale ed intimo e così intriso di piacere. Fare l’amore per loro è una esperienza sublime che vale la pena di sperimentare e contemplare in ogni momento. E tu sei passionale ed erotico quanto loro?

I segni zodiacali che pensano di più a fare l’amore sono….

I segni che stiamo per svelarti sono molto attratti dal corpo, dall’odore, dalla pelle di chi li circonda. Quando fanno nuovi incontri valutano la possibilità di finire sotto le lenzuola con quella persona perché è in quell’ambito che si lasciano andare di più e si scoprono e hanno piacere di conoscere meglio l’altro. I 5 segni che pensano di più al sesso sono:

ARIETE

Per l’Ariete fare l’amore è una questione di percentuali. Per lui il 70% della qualità di un rapporto è carnale e fisico. All’Ariete piace avere potere a letto e si impegna molto per dare energia alla loro vita amorosa. Questo segno domina e si scatena ma lo fa divertendosi e cercano di divertire anche il partner. La sua natura è inaspettata ed emozionante.

LEONE

I nativi del Leone sono eccentrici e brillanti, amano primeggiare nella vita e anche a letto non temono rivali. Il Leone è un partner che ti ricorderai perchè a letto farà tutto ciò che è in suo potere per farti vivere un’esperienza che loderai a lungo.

VERGINE

La Vergine è precisa, metodica, sempre puntuale e ligia al dovere eppure trova sempre tempo per fare l’amore. I nativi di questo segno sotto le lenzuola sono molto imprevedibili e a letto non si pone nessun tipo di limite.

SCORPIONE

Lo Scorpione è il segno più misterioso dello zodiaco. Generalmente introverso ed impenetrabile a letto si scioglie completamente e cambia totalmente registro. Anche lo Scorpione pensa sempre a fare l’amore ed è molto diretto ed esplicito nel dire ciò che gli piacerebbe sperimentare.

ACQUARIO

Si tratta del segno più eccentrico dell’oroscopo. Questo segno è molto originale, con lui vivrai esperienze uniche a letto poiché ama fantasticare e fare esperienze nuove. L’Acquario sembra un timidone, in realtà è un grande fan del piacere e non pensa ad altro.